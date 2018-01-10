İstifa ettiğini ve siyaseti bıraktığını açıklayan Hasip Kaplan kimdir?

Eski HDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, HDP Kurultayı öncesinde eş başkanlık adaylığına ilişkin çarpıcı mesajlar paylaştı. Kaplan, “HDP kurultayında Demirtaş'ın yerine sakın bir Türk göz dikmesin, benim naçizane önerim,herkes haddini bilecek” dedi. Hasip Kaplan’ın bu sözlerine Sırrı Süreyya Önder ve HDP’den tepki geldi. Hasip Kaplan, bu sabah siyaseti bıraktığını ve istifa ettiğini duyurdu.

Hasip Kaplan kimdir?

Hasip Kaplan, 1 Ocak 1954'te Şırnak Harapşeref köyünde doğdu. Babasının adı Ahmet, annesinin adı Hanif'tir. Avukat, Yazar; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Uluslararası hukuk uzmanı olarak çalıştı. Türkiye Barolar Birliği Delegeliği yaptı. İstanbul Barosu Staj Eğitim Merkezinde Uluslararası Hukuk dersleri verdi. Avrupa Hukukçular Birliği'nin Türkiye Üyesi oldu. Birçok dernek ve vakfın üyeliğinde bulundu. Hukuk dergisi, Esmer dergisi ve Gündem gazetesi yazarı olup, yurtiçi ve yurtdışında bir dizi konferansa katıldı. 4 kitabı yayınlandı. 23. Dönemde Şırnak Milletvekili seçildi. Çok iyi düzeyde Kürtçe ile orta düzeyde Arapça ve Fransızca bilen Kaplan, evli ve 2 çocuk babasıdır.