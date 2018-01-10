Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 10°
kapalı
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
113589
ALTIN
161.169
DOLAR
3.8005
STERLİN
5.1413
EURO
4.5540
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Verem hastalığının 8 belirtisi
Verem hastalığının 8 belirtisi
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Mutluluk hissi veren besinler
Mutluluk hissi veren besinler
Yaşlılıkta psikolojiyi neler bozuyor?
Yaşlılıkta psikolojiyi neler bozuyor?

İstifa ettiğini ve siyaseti bıraktığını açıklayan Hasip Kaplan kimdir?

Siyaseti bıraktığını ve istifa ettiğini duyaran Hasip Kaplan kimdir? Hasip Kaplan ne demişti?

10 Ocak 2018 Çarşamba 11:28
İstifa ettiğini ve siyaseti bıraktığını açıklayan Hasip Kaplan kimdir?

Eski HDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, HDP Kurultayı öncesinde eş başkanlık adaylığına ilişkin çarpıcı mesajlar paylaştı. Kaplan, “HDP kurultayında Demirtaş'ın yerine sakın bir Türk göz dikmesin, benim naçizane önerim,herkes haddini bilecek” dedi. Hasip Kaplan’ın bu sözlerine Sırrı Süreyya Önder ve HDP’den tepki geldi. Hasip Kaplan, bu sabah siyaseti bıraktığını ve istifa ettiğini duyurdu.

Hasip Kaplan kimdir?

Hasip Kaplan, 1 Ocak 1954'te Şırnak Harapşeref köyünde doğdu. Babasının adı Ahmet, annesinin adı Hanif'tir. Avukat, Yazar; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Uluslararası hukuk uzmanı olarak çalıştı. Türkiye Barolar Birliği Delegeliği yaptı. İstanbul Barosu Staj Eğitim Merkezinde Uluslararası Hukuk dersleri verdi. Avrupa Hukukçular Birliği'nin Türkiye Üyesi oldu. Birçok dernek ve vakfın üyeliğinde bulundu. Hukuk dergisi, Esmer dergisi ve Gündem gazetesi yazarı olup, yurtiçi ve yurtdışında bir dizi konferansa katıldı. 4 kitabı yayınlandı. 23. Dönemde Şırnak Milletvekili seçildi. Çok iyi düzeyde Kürtçe ile orta düzeyde Arapça ve Fransızca bilen Kaplan, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Anahtar Kelimeler:
Hasip Kaplan NereliHdp Hasip KaplanHasip Kaplan Neden Siyaseti BıraktıHasip Kaplan Neden Istifa EttiHasip Kaplan Ne Dedi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan'dan kaymakamlara net uyarı
Erdoğan'dan kaymakamlara net uyarı
Akşener: "Baraj hedefimiz de yüzde 5"
Akşener: "Baraj hedefimiz de yüzde 5"
"Gazetecinin ve siyasetçinin tatili olmaz"
"Gazetecinin ve siyasetçinin tatili olmaz"
"Şiddet içerikli haberlerle ilgili RTÜK ile toplantı planlıyoruz"
"Şiddet içerikli haberlerle ilgili RTÜK ile toplantı planlıyoruz"
TBMM Başkanı Kahraman: "Adalet sağlamsa devlet sağlamdır"
TBMM Başkanı Kahraman: "Adalet sağlamsa devlet sağlamdır"
TGC: "Gazeteciler mesleklerini yapamıyor"
TGC: "Gazeteciler mesleklerini yapamıyor"
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim