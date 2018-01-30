İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, teşkilat bünyesinde başarılı çalışmalara imza atan başarılı polis amir ve memurlarına Polis Eğitim ve Kongre Merkezinde kahvaltı verdi. METE (Mobil Emniyet Teknolojileri) projesinin de tanıtıldığı kahvaltıda proje kapsamında başarı gösteren amir ve memurlar ödüllendirildi. Kahvaltı öncesinde Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü polislerinden kurulan Halk Oyunları ekibi gösteri yaptı. Ege ve Karadeniz bölgelerine özgün halk oyunlarını başarılı bir şekilde sahneye koyan polis memurları büyük beğeni topladı.

Konuşmasına, halk oyunlarında başarılı bir performans gösteren çevik kuvvet şube polislerini överek başlayan İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, “Bu çevik kuvvet başka bir çevik kuvvettir. Şehitler ve gaziler ocağı çevik kuvvet polislerini tebrik ediyorum. Gözlerinden öpüyorum” dedi.

"İSTANBUL’DA TERÖR İLE ANILAN İLÇE İSMİ KALMADI"

FETÖ başta olmak üzere bütün terör örgütleri ile mücadele ettiklerini belirten Çalışkan, “Terörü ilimizin gündeminden zaman içinde düşürmek, minimize etmek ve mümkünse tamamen bitirmek en büyük hedefimizdi. Geçen iki yıllık sürede genel olarak teröre dur denilmiş, ilçe ilçe terörle mücadele edilerek İstanbul tarihinin en iyi durumuna gelindi. İstanbul’da terör ile anılan ilçe ismi kalmadı. Bu mücadelemiz sıkı bir şekilde de devam etmektedir” dedi.

Aynı özverili mücadeleyi uyuşturucuya yönelik de verdiklerini belirten Çalışkan, “Uyuşturucu ile mücadele hızımız günden güne artmaktadır. Geçen yıl Türkiye genelinde cezaevine gönderilen 15 bin uyuşturucu satıcısı veya kullanıcısının 5 bini İstanbul’da yakalanmıştır. Her gün 14 kişi tutuklanmış ve bu süreçte 9 ton uyuşturucu ele geçirilmiştir. Organize suç örgütleri ile mücadelemiz en büyüğünden en küçüğüne kadar aralıksız devam etmektedir. Bu süre zarfında birçok projeyi de hayata geçirdik. Bu projelerden bir tanesi de METE projesidir. Bu projeler bizim çocuğumuz gibidir. Bunları biz ortaya koyuyoruz. Biz yeşertip yaşamalarını sağlıyoruz. Kalıcı olacak şekilde de planlıyoruz” dedi.

"GEÇEN YIL 22 MİLYONDAN FAZLA GBT YAPILDI"

Bu yıl yine asayiş konusunda sokaklara tam hakimiyet kuracaklarını da belirten Çalışkan, “İl genelinde devriye ekip sayımızı 700’den bine çıkarmayı hedefliyoruz. Yine sokak hakimiyeti adına çok önemli görev ifa eden bekçilerimiz 1 Mart itibari ile 2 bin 700 rakamına ulaşacak. İstanbul’un 89 noktasında 24 saat uygulama yapıyoruz. Geçen yıl 22 milyondan fazla GBT yapıldı. Bu bir rekordur. Aranan herhangi bir suçla ilişkisi olan herkes İstanbul’da dolaşırken mutlaka polise yakalanacağını hissedecek” dedi. Çalışkan yaptığı konuşmanın ardından birimlerinde başarı gösteren amir ve polis memurlarını sahneye alarak ödül verdi ve çalışmalarında başarılar diledi.