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İstanbul’da dev FETÖ operasyonu: 170 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 170 şüpheli hakkında gözaltı karar verdi. Şüphelilerden 144’ünün muvazzaf asker olduğu belirtildi.

20 Şubat 2018 Salı 09:16
İstanbul’da dev FETÖ operasyonu: 170 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 170 şüpheli hakkında gözaltı karar verdi. Şüphelilerden 144’ünün muvazzaf asker olduğu belirtildi.

Son Güncelleme: 20.02.2018 09:48
Anahtar Kelimeler:
Fetö Operasyonu Son DakikaIstanbul Fetö
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