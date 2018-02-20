İstanbul’da dev FETÖ operasyonu: 170 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 170 şüpheli hakkında gözaltı karar verdi. Şüphelilerden 144’ünün muvazzaf asker olduğu belirtildi.
Son Güncelleme: 20.02.2018 09:48
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 170 şüpheli hakkında gözaltı karar verdi. Şüphelilerden 144’ünün muvazzaf asker olduğu belirtildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 170 şüpheli hakkında gözaltı karar verdi. Şüphelilerden 144’ünün muvazzaf asker olduğu belirtildi.