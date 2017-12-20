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İstanbul’da ByLock operasyonunda 59 kişi hakkında gözaltı kararı

İstanbul’da Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ’ByLock’ kullanıcısı 59 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

20 Aralık 2017 Çarşamba 08:45
İstanbul’da ByLock operasyonunda 59 kişi hakkında gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yapılan soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerince kullanılan kriptolu haberleşme programı ByLock’un gerçek kullanıcılarının tespitine yönelik çalışmalar neticesinde 59 şüpheli için gözaltı kararı alındı. İstanbul’da sabaha karşı birçok ilçede eş zamanlı olarak başlatılan operasyonda şu ana kadar 30 örgüt üyesinin yakalandığı belirtildi. Yakalanan zanlıların İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü öğrenilirken, firari durumdaki 29 kişinin yakalanması için operasyonların sürdüğü ifade edildi.

Son Güncelleme: 20.12.2017 09:27
Anahtar Kelimeler:
Istanbul BylockFetöBaylock
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