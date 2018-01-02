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İstanbul'da metro projeleri iptal edildi mi?

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden, basında yer alan metro projelerinin iptal edildiği haberleriyle ilgili açıklama yaptı.

02 Ocak 2018 Salı 23:17
İstanbul'da metro projeleri iptal edildi mi?

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden, basında yer alan metro projelerinin iptal edildiği haberleriyle ilgili yapılan açıklamada, 2017 yılı içerisinde yapılan ve 6 hattan oluşan metro projelerinin değil ihalelerinin iptal edildiği belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden basında yer alan 6 adet metro projesinin iptal edildiği yönündeki haberlere ilişkin yapılan açıklamada, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2017 yılı içerisinde yapılan ve 6 hattan oluşan metro projeleri değil, ihaleleri iptal edilmiştir. Metro hatlarının uzatılıp yeniden projelendirilerek, daha ekonomik ve daha hızlı bir şekilde yapılabilmesi için söz konusu ihaleler iptal edilmiştir. Böylece toplam uzunluğu 76,9 km olan 6 proje iptal edilmediği gibi, İstanbul’un ulaşımına köklü çözüm için metro yatırımları bin kilometre hedefine uygun olarak genişletilmiş olacaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak, her yere metro, her yerde metro hedefimiz doğrultusunda, söz konusu metro projelerimizi önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacağımızı saygıyla duyururuz” denildi.

Son Güncelleme: 03.01.2018 09:57
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