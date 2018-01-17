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Isparta’da düşen uçaktan acı haber: 3 şehit

Türk Silahlı Kuvvetleri, saat 14.30 sıralarında Eğirdir Gölü kuzeyinde düşen uçağın enkazına ve 3 personelin naaşlarına ulaşıldığını bildirdi.

17 Ocak 2018 Çarşamba 15:25
Isparta’da düşen uçaktan acı haber: 3 şehit

TSK’dan yapılan açıklamada, "17 Ocak 2018 tarihinde 11.03’te konuşlu bulunduğu Eskişehir 1’inci Ana Jet Üs Komutanlığından planlı uçuş eğitimi maksadıyla içinde iki pilot ve bir teknisyen olduğu halde kalkış yapan bir CN-235 CASA tipi askeri nakliye uçağı ile saat 12.50 civarında radar irtibatı kesilmiş ve derhal arama kurtarma faaliyetlerine başlanmıştır. Saat 14.30 sularında Eğirdir Gölü kuzeyinde uçağımızın enkazına ve üç kahraman personelimizin naaşlarına ulaşılmıştır. Bu elim kaza neticesinde şahadet mertebesine erişen kahraman silah arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet değerli aile fertlerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve yüce Türk Milletine başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.

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