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İbrahim Kalın: “Dava skandal, karar skandal”

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD’deki kumpas davasına ilişkin, “Türkiye’nin iç siyasetini karıştırmaya dönük bir kumpas olduğu ortadadır. Bu tür operasyonlar üzerinden Türkiye’ye zarar vereceğini düşünenler varsa boşuna avunmasınlar" dedi.

04 Ocak 2018 Perşembe 14:52
İbrahim Kalın: “Dava skandal, karar skandal”

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlediği basın toplantısında, Amerika’da görülen Hakan Atilla davasına ilişkin açıklamalarda bulundu, davasının skandal bir dava, jürinin kararının ise skandal bir karar olduğunu kaydetti.

“BU SKANDAL BİR DAVANIN SKANDAL BİR KARARIDIR”

New York’ta görülen Hakan Atilla davasında jürinin verdiği kararı değerlendiren Malın, “Bu skandal bir davanın skandal bir kararıdır. Baştan beri bu davanın Türkiye’nin iç işlerine müdahale, Türkiye’nin iç siyasetine karıştırmaya yönelik bir kumpas olduğu çok açık ve netti. Hukuk adına utanç verici bir senaryo hayata geçirilmektedir. ABD yönetiminin, FETÖ’nün Amerikan hukuk sistemini kurduğu bir takım bağlantılar üzerinden kendi lehine istismar etmesine daha ne kadar müsaade edeceğini biz de merak ediyoruz. Burada mahkemenin seyrine baktığınız zaman, ortaya konan sözde delillere baktığınız zaman, sözde tanıklara baktığınız zaman baştan düşmesi gereken bir hukuk davası, bir mahkeme süreci söz konusu. Tanık olarak çıkartılan kişi ‘buradan çıkmak için her tür yalanı söylemek zorundayım’ diyor ve bu mahkemede dinletiliyor, mahkeme kayıtlarına giriyor. İkinci sözde tanık olarak getirilen kişi eski FETÖ’cü polis memuru, bu kişi kendisinin Türkiye’den FBI’ın yardımı ile 50 bin dolar para almak suretiyle, aylık yardım almak suretiyle bu sahte delilleri topladığını ve Amerika’ya getirdiğini açıkça itiraf ediyor. Bütün bunlara rağmen bu dava bir şekilde yürüyor. Amerikan hukukçularına sorduğunuzda bunun bir hukuk skandalı olduğu açıkça ortada. Şuanda bu davaya bakan hakim, daha 3 yıl önce FETÖ’cü bir kurum tarafından Türkiye’ye getiriliyor, ağırlanıyor, 300 bin liradan fazla para harcanıyor, burada konuşmalar yaptırılıyor ve bu kişi şuanda bu skandal davaya hakim olarak bakıyor. Bütün bunları alt alta koyduğunuzda, mahkeme sürecinde ortaya atılan iddialara baktığınızda bunların açıkça Türkiye’nin iç işlerine müdahale olduğu ortadadır, Türkiye’nin iç siyasetini karıştırmaya dönük bir kumpas olduğu ortadadır. Mahkeme süreci devam ediyor, hakimin dün yaptığı açıklamaya göre 11 Nisan’da kararını açıklayacak. Temyiz yolları açık, Hakan Atilla’nın avukatları savunmalarını yapacaklar, temyiz yollarını takip edecekler. Biz de bu konuya takip etmeye devam edeceğiz. Bunun hakikaten hukuk tarihi açısından da hukuk normları açısından da utanç verici bir siyasi operasyon olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Bu tür operasyonlar üzerinden Türkiye’ye zarar vereceğini düşünenler varsa boşuna avunmasınlar. Böyle bir şey söz konusu olmayacak” şeklinde konuştu.

Son Güncelleme: 04.01.2018 15:10
Anahtar Kelimeler:
Ibrahim KalınAbd Kumpas Davası
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