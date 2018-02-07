İbrahim Kalın'dan Schengen vizesi açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Schengen vize sistemi içerisinde serbest dolaşım hakkına sahip olması, aslında çok daha önceden elde edilmesi gereken bir müktesebattı” dedi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde basın toplantısı düzenleyen İbrahim Kalın, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

“BU SAĞLANIRSA ŞÜPHESİZ TÜRKİYE’DEKİ, AB ALGISI DA DEĞİŞECEKTİR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçen haftaki programına ilişkin bilgi veren İbrahim Kalın, Vatikan ziyareti ilgili de bilgiler verdi. Vatikan ziyaretinin 59 yıl sonra cumhurbaşkanı seviyesinde gerçekleştirilen ilk resmi ziyaret olduğunu kaydeden Kalın, Vatikan ziyaretinden sonra İtalya ziyaretindeki gelişmelere ilişkin bilgi verdi.

AB sürecine ilişkin son birkaç gün önemli gelişmeler yaşandığını söyleyen Kalın, “Bizim beklentimiz bu karşılanan 72 kriter çerçevesinde, yapılan resmi görüşmeler ve yazışmalar çerçevesinde bunun en kısa sürede hayata geçirilmesi. Bu sağlanırsa şüphesiz Türkiye’deki, AB algısı da değişecektir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Schengen vize sistemi içerisinde serbest dolaşım hakkına sahip olması, aslında çok daha önceden elde edilmesi gereken bir müktesebattı. Fakat çeşitli gerekçelerle bu geciktirildi. Bunun 2018 yılı içerisinde hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi, Türkiye-AB ilişkilerine şüphesiz yeni bir ivme kazandıracaktır"

26 Mart’ta Varna’da, Bulgaristan’ın dönem başkanlığında Türkiye-AB Zirvesi’nin gerçekleşeceğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da bu zirveye katılacağını söyleyen Kalın, “Bu zirveler Türkiye’nin, AB ile ilişkilerinde çok önemli bir fonksiyona sahipti. Fakat birtakım siyasi gerekçelerle bu zirvelere son verilmişti. Şimdi bu zirvenin gerçekleşmesi, bu vize serbestisi anlaşmasıyla 2018’de Türkiye-AB ilişkilerinde yeni bir ivmenin kazanılmasına önemli katkılar sağlayacaktır" diye konuştu.

“ÖSO MEŞRU SURİYE MUHALEFETİNİN ÖNEMLİ BİR PARÇASIDIR”

Son dönemde ÖSO’ya yönelik yapılan eleştirilere ilişkin konuşan Kalın, “Özgür Suriye Ordusu, meşru Suriye muhalefetinin önemli bir parçasıdır. Onları terörist, teröristlerle ilgili, terör örgütleriyle bağlantılı gibi göstermeye dönük hareketler ya da açıklamalar, yaklaşımlar aslında bizatihi Türkiye Cumhuriyetinin hayata geçirdiği Zeytin Dalı Harekatı’na gölge düşürme niyetini isal etmektedir" diye konuştu.

Türkiye’nin milli bekası ve geleceği ile ilgili siyasi partilere çağrıda bulunan Kalın, “Burada küçük siyasi hesapların mutlaka bir kenara konması, büyük fotoğrafın görülmesi, milli çıkarlarımız ve hedeflerimiz doğrultusunda tam bir kenetlenmenin yaşanması gerekir. Sayın Cumhurbaşkanımız her defasında bu hususun altını çizmektedir. Fakat maalesef bazı çevrelerin, tamamen küçük siyasi hesaplarla bunun aksi yönünde açıklamalar yapmaya çalıştığını, Özgür Suriye Ordusunu ’terörle ilişkili’ gibi göstermeye çalıştığını maalesef üzüntüyle izlemekteyiz. Halbuki Özgür Suriye Ordusu, Suriye muhalefetinin bir parçasıdır. Bugüne kadar Cenevre ve Astana süreçlerine de Suriye muhalefeti çatısı altında siyasi temsilcileri vasıtasıyla katılmışlardır. Onların herhangi bir meşruiyet sorunu söz konusu değildir. Özellikle harekatın devam ettiği şu dönemde, tekrar buradan bütün çevrelere, siyasi partilere çağrımız; bu milli birlik ve beraberlik duygusu içerisinde askerimizin, güvenlik güçlerimizin yanlarında olduğunu net bir şekilde ortaya koymalarıdır" şeklinde konuştu.