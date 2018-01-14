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İbrahim Kalın: “ABD endişe verici adımlar atmaktadır”

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, “ABD, ‘DEAŞ ile mücadele’ gerekçesiyle PKK’nın Suriye uzantısı olan PYD-YPG’ye verdiği desteği sona erdireceği yerde bu terör örgütünü meşrulaştırmaya ve bölgede kalıcı hale getirmeye yönelik endişe verici adımlar atmaktadır” dedi.

14 Ocak 2018 Pazar 19:29
İbrahim Kalın: “ABD endişe verici adımlar atmaktadır”

Yaptığı yazılı açıklamada, ’Uluslararası Koalisyon’ tarafından bazı medya organlarına bir yazılı açıklama yapıldığı ve bu açıklamada “Suriye Demokratik Güçleri ile birlikte Suriye Sınır Güvenlik Gücü’nün kurulması ve eğitimi amacıyla çalışıldığı” bilgisinin paylaşıldığını belirten Sözcü Kalın, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Amerika Birleşik Devletleri, ‘DEAŞ ile mücadele’ gerekçesiyle PKK’nın Suriye uzantısı olan PYD-YPG’ye verdiği desteği sona erdireceği yerde bu terör örgütünü meşrulaştırmaya ve bölgede kalıcı hale getirmeye yönelik endişe verici adımlar atmaktadır. Bu durumun kabul edilmesi kesinlikle mümkün değildir. Bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemde de Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamalar çerçevesinde, adı ve şekli ne olursa olsun her türlü terör örgütüne karşı mücadelesini sınırları içinde ve dışında kararlılıkla sürdürecektir. Türkiye, ulusal çıkarları doğrultusunda güvenliğini sağlamak için gerekli tedbirleri almaya devam edecektir. Bu çerçevede meşru hedef olan terör örgütlerine karşı yeri, zamanı ve şekli Türkiye tarafından belirlenmek üzere her tür müdahale hakkı mahfuzdur.”

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