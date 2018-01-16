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Hulusi Akar: "YPG'nin silahlandırılmasına müsaade etmeyeceğiz"

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, “PKK’nın uzantısı olduğu açık delillerle ispatlanmış olan terör örgütü YPG’nin operasyonel ortak adı altında desteklenmesini ve silahlandırılmasına müsaade etmeyeceğiz” dedi.

16 Ocak 2018 Salı 14:02
Hulusi Akar: "YPG'nin silahlandırılmasına müsaade etmeyeceğiz"

Belçika’nın başkenti Brüksel’de NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı başladı. NATO üyesi ülkelerin Genelkurmay Başkanlarının katılacağı toplantıda Türkiye’yi Genelkurmay Başkanı Hulusi akar temsil ediyor. Akar, toplantının açılış oturumunda gerçekleştirdiği konuşmada Türkiye’nin terörle mücadelesinde kararlığını ortaya koydu. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, “PKK’nın uzantısı olduğu açık delillerle ispatlanmış olan terör örgütü YPG’nin operasyonel ortak adı altında desteklenmesini ve silahlandırılmasına müsaade etmeyeceğiz. Bu hatadan en kısa sürede dönüleceğini umuyoruz” dedi. Toplantıda NATO güvenlik konularının ele alınması beklenirken, Akar Brüksel’de ikili temaslarda da bulunacak. Orgeneral Akar, ABD’li mevkidalı Joseph Dunford ile de bir araya gelecek.

Son Güncelleme: 16.01.2018 14:57
Anahtar Kelimeler:
Hulusi AkarPkkYpg
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