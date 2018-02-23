"Hollanda'nın aldığı karar bizim için yok hükmündedir"

Hollanda parlamentosunun 1915 olaylarına ilişkin aldığı kararı değerlendiren AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, bu kararın Türkiye ile Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesine katkı sağlamayacağını ve kararın Türkiye açısından bir geçerliliğinin olmadığını söyledi. Tarih üzerinden polemik yapmak suretiyle ortaya çıkan parlamento kararlarının hiçbir zaman iyi diyaloğa ve doğru çözümlere hizmet etmediğini ifade eden Çelik, “Burada da bir kere daha görüldüğü gibi bir parlamento hiçbir şekilde konuya vakıf olmadan böyle bir karar almıştır. Bu kararın neticesinde ortaya çıkan şey hiçbir şekilde Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesine olanak sağlamayacaktır. Bu karar sonucunda ortaya çıkan şey, bu meselenin konuşulmasına, iyi bir diyalog ortamı oluşmasına da imkan sağlamayacaktır. Daha önce Türkiye buradaki tavrını ortaya koydu, ortak bir acıdan bahsettik. Cumhurbaşkanımız o zaman yaptığı konuşmada tarih komisyonu kurulmasını, arşivlerin açılması neticesinde ortaya çıkacak karara herkesin saygı duymasını söyledi. Herkes çok iyi hatırlayacaktır o zaman karşılıklı olarak güven artırıcı tedbirler söz konusu olacaktı. Fakat karşılıklı olarak güven artırıcı tedbirler konusunda yapılacak çalışmalarla ilgili adım atılacakken, Ermenistan Anayasa Mahkemesi o kararı iptal etti. Dolayısıyla diyaloğa, beraber çalışmaya yanaşmayan taraf Ermenistan Anayasa Mahkemesinin kararı ile Ermenistan olmuştur. Hem diasporanın tutumu hem de bazı parlamentoların aldığı bu karar Ermenistan’ın daha da izole olmasına yol açmaktadır, doğru bir diyalog ortamının çıkmamasına yol açmaktadır. Bizim arzu ettiğimiz şey, Srebrenitsa gibi bir soykırım meselesinde son derece sorumluluğu, son derece yanlış işlere imza atmış olan, soykırım konusundaki sorumluluğu açık olan Hollanda’nın bu konularda daha dikkatli davranması gerektiğiydi. Türkiye açısından bir geçerliliği yoktur. Hollanda hükümetinin, parlamentonun bu karara karşı bir bilgi notunu göndermesini not ediyoruz, bu önemlidir. Her halükarda parlamentonun aldığı kararı kınıyoruz, bu bizim için yok hükmündedir” diye konuştu.

“AB BU KONULARDA TEK TARAFLI TUTUM ALMAMALIDIR”

Akdeniz’de petrol arama gerginliğine ilişkin soru üzerine Bakan Çelik, “Burada hem Rum tarafının tavrı yanlıştır hem de AB’nin tek taraflı tutum alması yanlıştır. Doğu Akdeniz’de arama çalışmalarının olması için ortak zenginliğin sahibi Kıbrıs Türk tarafının ve Kıbrıs Rum tarafının onayı gerekir. Hem AB sınır sorunlarını çözmemiş, Kıbrıs Türkleri ile problemini halletmemiş Güney Kıbrıs kesimini AB’ye alarak bir hata yaptı, şimdi de münhasır ekonomik bölge ilan ettiği yerler biliyorsunuz Türkiye’nin katı sahanlığı ile de çatışmaktadır. Hem Kıbrıs Türklerinin hem Türkiye Cumhuriyeti’nin hakkını ihlal eden bir durumdur bu. Bu çerçevede hiçbir şekilde buna müsaade etmeyeceğimizi, bunu doğru bulmadığımızı ifade ettik. AB bu konularda tek taraflı tutum almamalıdır. Tek taraflı tutum alması halinde Türkiye’nin kuşkusuz buna tepkisi olacaktır” şeklinde konuştu.