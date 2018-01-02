Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 13°
açık
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
117341
ALTIN
158.944
DOLAR
3.7642
STERLİN
5.1005
EURO
4.5342
Verem hastalığının 8 belirtisi
Verem hastalığının 8 belirtisi
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Mutluluk hissi veren besinler
Mutluluk hissi veren besinler
Yaşlılıkta psikolojiyi neler bozuyor?
Yaşlılıkta psikolojiyi neler bozuyor?
Kış aylarında cildi canlandıran 10 besin
Cildi canlandıran 10 besin

HDP’li Aysel Tuğluk’a 1 yıl 6 ay hapis cezası

Eski HDP Van Milletvekili Aysel Tuğluk 1 yıl, 6 ay hapis cezası aldı.

02 Ocak 2018 Salı 15:31
HDP’li Aysel Tuğluk’a 1 yıl 6 ay hapis cezası

HDP eski Van Milletvekili Aysel Tuğluk’a Kocaeli F Tipi Kapalı Cezaevi önünde gerçekleşen ve izinsiz olan eylemler sebebiyle, ’Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenlemek, yönetmek’ suçundan dava açıldı. Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi’ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Aysel Tuğluk ve avukatı Nuri Tan katıldı. Aysel Tuğluk savunmasında önceki beyanlarını tekrar ettiğini ifade ederek üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Beraatini isteyen Tuğluk’a mahkeme heyeti, ’2911 Sayılı Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenlemek, yönetmek" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Aysel Tuğluk’un tutukluluk hali devam ediyor.

Son Güncelleme: 02.01.2018 15:47
Anahtar Kelimeler:
Hdp Aysel TuğlukAysel Tuğluk Hapis Cezası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Erken seçim konusu gündemde değildir"
"Erken seçim konusu gündemde değildir"
Başbakan Yıldırım Deniz Baykal’la görüşme yaptı
Başbakan Yıldırım Deniz Baykal’la görüşme yaptı
Abdullah Gül: “Bunu oraya buraya çekmenin hiçbir anlamı yok”
Abdullah Gül: “Bunu oraya buraya çekmenin hiçbir anlamı yok”
Erdoğan Papa Franciscus ile telefonda görüştü
Erdoğan Papa Franciscus ile telefonda görüştü
Vize krizi çözüldü, ABD vizesi başvuruları başladı
Vize krizi çözüldü, ABD vizesi başvuruları başladı
"ABD’ye herhangi bir güvence verilmedi"
"ABD’ye herhangi bir güvence verilmedi"
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim