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HDP'li Baki Yıldırım gözaltına alındı

"Zeytin Dalı" harekatı ile ilgili sosyal medyadan terör propagandası yaptığı belirlenen HDP’nin Elazığ İl Eş Başkanı ve partinin üst kurul delegesi Baki Yıldırım ile birlikte 2 şüpheli gözaltına alındı.

25 Ocak 2018 Perşembe 11:49
HDP'li Baki Yıldırım gözaltına alındı

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, TSK’nın Afrin’de terör örgütü PKK/PYD-YPG ve DEAŞ’a yönelik düzenlediği "Zeytin Dalı Harekatı" ile ilgili sosyal medyada terör propagandası yapan şahıslarla ilgili çalışma yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polisin yaptığı çalışmada, terör örgütünü destekleyip, operasyonu haksız göstermeye çalışıp taban oluşturmaya çalışan HDP Elazığ İl Eş Başkanı Baki Yıldırım ile birlikte 2 şüpheli tespit edildi. Polis eş zamanlı operasyonla 2 şüpheliyi de gözaltına aldı. İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri tamamlanan HDP’nin İl Eş Başkanı Yıldırım ile birlikte 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Son Güncelleme: 25.01.2018 12:43
Anahtar Kelimeler:
Hdp Baki YıldırımZeytin Dalı
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