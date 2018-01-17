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Hatay’da askeri hareketlilik sürüyor

Hatay’ın Hassa ilçesinde bulunan Hassa 1. Hudut Bölüğüne çok sayıda tank ve zırhlı askeri araç sevk edildi.

17 Ocak 2018 Çarşamba 13:41
Hatay’da askeri hareketlilik sürüyor

Hatay’ın Suriye sınırının sıfır noktasında bulunan birlikleri sevk edilmek üzere gelen tank ve zırhlı askeri araçlar, olası bir Afrin operasyonu için bekliyorlar. Araçların birliklere teslim edilmesinin ardından askerler manevra hareketlerinde bulunarak test ettiler. Dün geceden bu yana etkili olan yağışlar sebebiyle bölgeye gelen tank ve askeri araçların üstleri örtülerek, gelecek emirleri beklemeye başladılar.

Türkiye’nin hudut güvenliğini sağlamak ve sınır hattını terör örgütlerinden temizlemek amacıyla yapılması düşünülen Afrin operasyonu kapsamında Hatay’ın sınır ilçeleri Hassa, Kırıkhan ve Reyhanlı’daki birliklere askeri araç ve personel takviyesinin devam etmesi bekleniyor.

Son Güncelleme: 17.01.2018 13:54
Anahtar Kelimeler:
HatayHassa
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