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Hakan Çavuşoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, “Bugün Türkiye’ye yapılan saldırılan yegane sebebi, Türkiye’nin kabuğunu kırmasından kendisine dayatılanları elinin tersiyle itmesi” dedi.

17 Aralık 2017 Pazar 23:44
Hakan Çavuşoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi

AK Parti Kestel İlçe Başkanlığı’nın Bursa Kestel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen 6. olağan kongresine katılan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Kestel’de yapılan hastanenin, belediyenin ve Kestel İlçe Teşkilatının azmiyle başarıldığını söyleyerek, “Kestel, çabalarının sonucu dönemin Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun desteğiyle hastaneyi kurdurmayı başardı. Hastanenin inşaatı hızlı bir şekilde devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Kestel’de yapılması planlanan Bursa Teknik Üniversitesi yerleşkesi için Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, “AK Parti bir söz verdiyse sözünde durur. Biz Kestel’e söz verdik ve bunun için çalışmalara başladık, en kısa sürede bu süreç başlayacaktır” açıklamasında bulundu.

AK Parti’nin 16 yılda yaptıklarını gençlere mutlaka anlatılması gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, “2002 yılında doğan bir bebek günümüzde 17 yaşında. Bu kardeşlerimiz 2019’da oy kullanacak. Onlar gözünü açtıklarında AK Parti’nin hizmetleriyle tanıştılar. 16 yıl önceki Türkiye’yi görmediler. O kardeşlerimize geçmişi iyi anlatmak gerekiyor. O dönemler IMF’den borç almak için el pençe divan duruyordu bu ülkenin başbakanı. Bunlar utançtı bizim için. Bugün dış dünyanın neden çıldırdığını neden cinnet halinde olduğunu anlamanız için 16 öncesine bakın anlarsınız. Türkiye ensesine vurup ağzından lokması alınacak ülkeydi. Dış politikada da iç politikada da elimiz kolumuz bağlıydı. Bugün Türkiye’ye yapılan saldırılan yegane sebebi, Türkiye’nin kabuğunu kırmasından kendisine dayatılanları elinin tersiyle itmesi” diye konuştu.

Konuşmasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yüklenen Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, “Biz 15 Temmuz’da darbeye karşı koyarken birileri tankların üzerindeki askerlere kortej hazırlıyordu. Bugün de tiyatro diyor, tiyatro olan sensin. Ne yaptığının farkında değilsin, Türkiye’nin düşmanı gibi hareket ediyorsun. Birileri Amerika’dan düğmeye basıyor sen buradan hopluyorsun, yeter, biraz milletin için ses ver bu millet senden bunu bekliyor. Türkiye’nin büyüme rakamları açıklandı, yüzde 11, adam buna inanmıyor. Sen bu millete inanmıyorsun. Sen kendine oy verenleri küstürüyorsun, CHP’li kardeşlerim uyanın. Türkiye 11.1 büyümüş bu diyor ki ‘Türkiye, freni boşalmış kamyon gibi yokuş aşağı gidiyor’ asıl sen yokuş aşağı gidiyorsun farkında değilsin. Cumhurbaşkanımızın yaptıkları, bu milletin kalbinden, ruhundan geçenlerdir. Sen bunlardan anlamazsın git ancak terörist şakşakçılığı yap, muhalefet edeceğim diye ülkene düşmanlık yap, bu millet seni artık tanıdı” ifadelerini kullandı.

Kudüs’ün Müslümanlar için bir iman meselesi olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, “Kudüs bizim kalbimizin içidir, Kudüs bizim iman, inanç, İslam meselesidir. Mescidi Aksa ve onun çevresi mübarek kılınmıştır. Biz sahip çıkmayıp birilerinin sahip çıkmasını beklersek bu bittiğimizin ifadesidir. Kudüs, İstanbul’dan Bursa’dan Diyarbakır’dan farklı değildir. Sayın Cumhurbaşkanımız İslam İşbirliği Konferansında Doğu Kudüs’ü Filistin’in başkenti ilan etti” şeklinde konuştu.

Son Güncelleme: 18.12.2017 09:51
Anahtar Kelimeler:
Hakan çavuşoğluKemal KılıçdaroğluEkonomik Büyüme
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