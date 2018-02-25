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Günün özeti

Günün özeti

25 Şubat 2018 Pazar 18:07

Günün özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Terörist Salih Müslim yakalandı

Prag - Terör örgütü PYD’nin eski eş başkanı Salih Müslim, Çekya’nın başkenti Prag’da yakalandı.

Son rakamı Erdoğan açıkladı

Gaziantep - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 2 bin 21 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Ege ve Akdeniz uyarısı: Kimse yanlış hesap yapmasın!

Kocaeli - Başbakan Binali Yıldırım, Ege ve Akdeniz’deki provokasyonlar konusunda, “Türkiye, her hal ve şartta ülkesine yönelik her türlü tehlikeyi bertaraf edecek güce sahiptir. Hiç kimse yanlış hesap yapmasın” dedi.

Zap’a hava harekatı

Ankara - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak’ın kuzeyindeki terör örgütüne ait hedeflerin vurulmasına devam ediliyor.

Mehmetçiğe örgü ören kadınlar iplik satışlarını arttırdı

İstanbul - Suriye’nin Afrin bölgesindeki operasyonda görev alan Mehmetçik’e atkı, bere ve eldiven ören kadınlar, iplik sektörünü hareketlendirdi. Yeşil ve siyah renkli iplik satışları yüzde 25 arttı.

’Ucuz’ satışlı açılış izdihama yol açtı

Tokat - Tokat’ta züccaciye ürünlerinin satışa sunulduğu bir alışveriş merkezinin açılışında 3.5 liraya satılan ürünlerden almak isteyen vatandaşlar izdihama neden oldu.

Müze gibi camide 700 yıllık Kur’an

Kastamonu - 700 yıllık olduğu belirlenen el yazması Kur’an-ı Kerim’ler, camiyi ziyaret edenler tarafından büyük ilgi görüyor.

...

Unutulmaya yüz tutmuş mesleklerden ‘kalaycılık’

Aydın - Kalaycılık işi ile uğraşan 50 yaşındaki Murat Uçar, unutulmaya yüz tutmuş mesleğini 41 yıldır sürdürüyor.

Dağdan kopan kaya yola böyle düştü

Taipei - Tayvan’da bir dağ yolunda faciadan dönüldü.

Kamyonu kurtaran vinç devrildi

Vadodara - Devrilen kamyonu düzelten vinç, araç hareket edince devrildi.

(İHA)
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