Günün özeti
Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.
Terörist Salih Müslim yakalandı
Prag - Terör örgütü PYD’nin eski eş başkanı Salih Müslim, Çekya’nın başkenti Prag’da yakalandı.
…
Son rakamı Erdoğan açıkladı
Gaziantep - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 2 bin 21 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
…
Ege ve Akdeniz uyarısı: Kimse yanlış hesap yapmasın!
Kocaeli - Başbakan Binali Yıldırım, Ege ve Akdeniz’deki provokasyonlar konusunda, “Türkiye, her hal ve şartta ülkesine yönelik her türlü tehlikeyi bertaraf edecek güce sahiptir. Hiç kimse yanlış hesap yapmasın” dedi.
…
Zap’a hava harekatı
Ankara - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak’ın kuzeyindeki terör örgütüne ait hedeflerin vurulmasına devam ediliyor.
…
Mehmetçiğe örgü ören kadınlar iplik satışlarını arttırdı
İstanbul - Suriye’nin Afrin bölgesindeki operasyonda görev alan Mehmetçik’e atkı, bere ve eldiven ören kadınlar, iplik sektörünü hareketlendirdi. Yeşil ve siyah renkli iplik satışları yüzde 25 arttı.
…
’Ucuz’ satışlı açılış izdihama yol açtı
Tokat - Tokat’ta züccaciye ürünlerinin satışa sunulduğu bir alışveriş merkezinin açılışında 3.5 liraya satılan ürünlerden almak isteyen vatandaşlar izdihama neden oldu.
…
Müze gibi camide 700 yıllık Kur’an
Kastamonu - 700 yıllık olduğu belirlenen el yazması Kur’an-ı Kerim’ler, camiyi ziyaret edenler tarafından büyük ilgi görüyor.
...
Unutulmaya yüz tutmuş mesleklerden ‘kalaycılık’
Aydın - Kalaycılık işi ile uğraşan 50 yaşındaki Murat Uçar, unutulmaya yüz tutmuş mesleğini 41 yıldır sürdürüyor.
Dağdan kopan kaya yola böyle düştü
Taipei - Tayvan’da bir dağ yolunda faciadan dönüldü.
…
Kamyonu kurtaran vinç devrildi
Vadodara - Devrilen kamyonu düzelten vinç, araç hareket edince devrildi.(İHA)