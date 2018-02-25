Günün özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Terörist Salih Müslim yakalandı

Prag - Terör örgütü PYD’nin eski eş başkanı Salih Müslim, Çekya’nın başkenti Prag’da yakalandı.

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Son rakamı Erdoğan açıkladı

Gaziantep - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 2 bin 21 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Ege ve Akdeniz uyarısı: Kimse yanlış hesap yapmasın!

Kocaeli - Başbakan Binali Yıldırım, Ege ve Akdeniz’deki provokasyonlar konusunda, “Türkiye, her hal ve şartta ülkesine yönelik her türlü tehlikeyi bertaraf edecek güce sahiptir. Hiç kimse yanlış hesap yapmasın” dedi.

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Zap’a hava harekatı

Ankara - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak’ın kuzeyindeki terör örgütüne ait hedeflerin vurulmasına devam ediliyor.

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Mehmetçiğe örgü ören kadınlar iplik satışlarını arttırdı

İstanbul - Suriye’nin Afrin bölgesindeki operasyonda görev alan Mehmetçik’e atkı, bere ve eldiven ören kadınlar, iplik sektörünü hareketlendirdi. Yeşil ve siyah renkli iplik satışları yüzde 25 arttı.

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’Ucuz’ satışlı açılış izdihama yol açtı

Tokat - Tokat’ta züccaciye ürünlerinin satışa sunulduğu bir alışveriş merkezinin açılışında 3.5 liraya satılan ürünlerden almak isteyen vatandaşlar izdihama neden oldu.

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Müze gibi camide 700 yıllık Kur’an

Kastamonu - 700 yıllık olduğu belirlenen el yazması Kur’an-ı Kerim’ler, camiyi ziyaret edenler tarafından büyük ilgi görüyor.

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Unutulmaya yüz tutmuş mesleklerden ‘kalaycılık’

Aydın - Kalaycılık işi ile uğraşan 50 yaşındaki Murat Uçar, unutulmaya yüz tutmuş mesleğini 41 yıldır sürdürüyor.

Dağdan kopan kaya yola böyle düştü

Taipei - Tayvan’da bir dağ yolunda faciadan dönüldü.

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Kamyonu kurtaran vinç devrildi

Vadodara - Devrilen kamyonu düzelten vinç, araç hareket edince devrildi.

(İHA)