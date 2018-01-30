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Görevinden istifa eden Muzaffer Külcü kimdir?

Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, görevini bıraktı.

30 Ocak 2018 Salı 15:03
Görevinden istifa eden Muzaffer Külcü kimdir?

Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, görevini bıraktı. Makamında bir basın toplantısı düzenleyen Başkan Külcü, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Muzaffer Külcü kimdir?

corum.bel.tr'de yer alan biyografi şöyle;

Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, 1971 yılında Çorum’da doğdu. Çorum İHL ve Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Bir süre Çorum da serbest avukatlık yapan Muzaffer Külcü, çeşitli sivil toplum örgütlerinde başkanlık ve yöneticilik yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında Bakanlık müşaviri olarak görev yaptı. Eti Maden İşletmelerinde yönetim kurulu üyeliği yaptı. Aktif siyasi yaşamına kurucu il başkanı olarak AK Partiyle başladı.

22. dönem Çorum Milletvekili olarak parlamentonun en genç üyeleri arasında yer aldı.

29 Mart 2009 ve 30 Mart 2014’te yapılan seçimlerde Çorum Belediye Başkanı olarak seçildi.

Evli ve 4 çocuk babasıdır.

Son Güncelleme: 30.01.2018 15:16
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