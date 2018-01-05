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Görevden alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar kim?

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı.

05 Ocak 2018 Cuma 09:25
Görevden alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar kim?

1971 İstanbul doğumlu olan Av. Murat Hazinedar, ilköğrenimini Fatsa'da, ortaöğretimini Ankara Yükseliş Koleji'nde, lise öğrenimini ise Bolaman, Fatsa ve Kabataş Erkek Liseleri'nde tamamladı. Lisans öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlayan Hazinedar, 1997 – Nisan 2014 yılları arasında; aynı zamanda kurucusu olduğu Hukuk Bürosu'nun Başavukat'lığını yürüttü.

Ülke ekonomisine olan tutkusu ile genç yaşta iş hayatına atılan; 1989-1995 yılları arasında çeşitli tekstil ve ihracat firmalarında yönetici olarak görev yapan HAZİNEDAR, aynı zamanda iş adamıdır. Or-Gi Taşıt Muayene İstasyonları A.Ş.'de kurucu ortak olup, Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi'dir.

Uzun yıllar siyasetin pek çok kademesinde etkin görevlerde yer alan Av. Murat Hazinedar, 1987 yılından itibaren gençlik kollarında siyasi hayatına başlamış, 2000 yılında CHP Kurultay Delegeliği yapmıştır. 2009 yılından itibaren siyasi mücadelesini TDH'de sürdüren Hazinedar, 2011 Yılı Genel Seçimleri'ne Ordu'dan Bağımsız Milletvekili Adayı olarak seçime katılmış, 2013'te Mustafa Sarıgül ile birlikte CHP'ye yeniden üye olmuştur.

10.02.2014 tarihinde CHP Parti Meclis Kararı ile Beşiktaş Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen ve Mart 2014 Yerel Seçimleri'nde %77'lik rekor oyla Beşiktaş Belediye Başkanlığına seçilen Hazinedar, Cumhuriyet Halk Fırkası'nı Ordu ilinde kuran ve başkanlığını da yapan Hazinedarzade Mustafa Bey'in torunlarındandır.

Birçok sivil toplum kuruluşuna ve sosyo-kültürel derneklere kurucu başkan, onur kurulu üyesi ve yönetim kurulu üyesi olarak destek veriyor olmasının yanı sıra “Temiz Hava ve Temiz Su” projesini geliştirmek, desteklemek ve bilinçlendirmek amacıyla; Karbon (Sera Gazı) Emisyonu Düşürme ve Kontrol Derneğinin Kurucu Üyeliği'ni yapmıştır. Halen aynı derneğin Başkan Yardımcısı olarak görev almaktadır.

Av. Murat Hazinedar çevresinde hayvansever kişiliğiyle tanınır, spor ve ileri teknolojiyle yakından ilgilenir, iyi derecede İngilizce bilmektedir, evli ve bir çocuk babasıdır.

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