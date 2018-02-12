Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul
parçalı bulutlu
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
115293
ALTIN
161.331
DOLAR
3.8080
STERLİN
5.2573
EURO
4.6619
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Verem hastalığının 8 belirtisi
Verem hastalığının 8 belirtisi

Furkan Vakfı operasyonunda tutuklanan şahıstan komik savunma

Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’na yapılan operasyonda gözaltına alınıp cep telefonunda çocuk pornosu çıktığı için tutuklanan zanlı, ifadesinde, "Evet telefonumda çocuk pornosu var ama virüs bulaştı" dedi.

12 Şubat 2018 Pazartesi 11:33
Furkan Vakfı operasyonunda tutuklanan şahıstan komik savunma

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, "vakıf faaliyeti adı altında kuruluş amacı dışında anayasal düzene karşı fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek kamu güvenliğine karşı faaliyet yürütme ve suç örgütü" iddiasıyla Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı yönetici ile sorumlularının aralarında yer aldığı 28 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 30 Ocak’ta Adana, Niğde ve Elazığ’da 33 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda ilk etapta kurucu başkan Alparslan Kuytul’un da aralarında bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı.

Dün Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul ile Taha Yasin D., İdris B., Erol A. ve Ali A. tutuklandı, 6 kişiye ev hapsi geri kalan zanlılara ise adli kontrol kararı uygulandı.

İĞRENÇLİK

Örgütte vakfın sosyal medya işiyle uğraşan ve tutuklanan 5 kişi arasında yer alan İdris B.’nin incelenen cep telefonunda ise çok sayıda çocuk pornografisi çıktığı öğrenildi. Bu nedenle İdris B. hem örgüt üyeliğinden hem de "müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak" suçundan tutuklandı. İdris B. adliyeye girerken kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına da gülerek, "Çekin çekin yakışıklı çekin ağabeyinizi. Çekin babanızı yakışıklı çekin gençler" diye seslenmesi dikkat çekmişti.

İdris B.’nin cep telefonunda çocuk pornosu çıkınca, ifadesinde cep telefonunun kendisine ait olduğunu belirterek, "Evet telefonumda çocuk pornosu var. Ancak benim telefonuma virüs bulaştı. Porno görüntüleri ben indirmedim. Virüs bulaştığı için kendiliğinden inmiş. Operasyon olmasaydı ben de telefonumu tamire götürecektim" dediği öğrenildi.

Son Güncelleme: 12.02.2018 11:49
Anahtar Kelimeler:
Furkan VakfıSoruşturma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Darbeci general Semih Terzi’nin eşine 18 yıl hapis
Darbeci general Semih Terzi’nin eşine 18 yıl hapis
Başbakan Yıldırım'dan ABD’ye: "Pazarlığa kapalıyız"
Başbakan Yıldırım'dan ABD’ye: "Pazarlığa kapalıyız"
“FETÖ, Türkiye'nin yok edilme planıdır”
“FETÖ, Türkiye'nin yok edilme planıdır”
Çavuşoğlu: "ABD bize verdiği sözleri tutmamıştır"
Çavuşoğlu: "ABD bize verdiği sözleri tutmamıştır"
Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder hakkında soruşturma
Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder hakkında soruşturma
CHP'nin yeni Merkez Yönetim Kurulu'nda kimler var?
CHP'nin yeni Merkez Yönetim Kurulu'nda kimler var?
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim