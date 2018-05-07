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Fransa’nın skandal bildirisine sert tepki

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, “Fransa eski Cumhurbaşkanı Sarkozy ve eski Başbakan Valls’in de aralarında bulunduğu 300 kişinin bir bildiri hazırlayarak Kur’an-ı Kerim’den bazı ifadelerin çıkarılmasını istemesi tam manasıyla barbarlık ve sapkınlıktır” dedi.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 11:09
Fransa’nın skandal bildirisine sert tepki

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, “Fransa eski Cumhurbaşkanı Sarkozy ve eski Başbakan Valls’in de aralarında bulunduğu 300 kişinin bir bildiri hazırlayarak Kur’an-ı Kerim’den bazı ifadelerin çıkarılmasını istemesi tam manasıyla barbarlık ve sapkınlıktır” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Kur’an-ı Kerim’in şiddet ifadeleri içeren bölümlerinin bulunduğu ve bunların çıkarılması gerektiğine yönelik Fransa’da gündeme getirilen bildiriye ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunarak, sert tepki gösterdi Fransa eski Cumhurbaşkanı Sarkozy ile eski Başbakan Valls’in de aralarında bulunduğu 300 kişinin bir bildiri hazırlayarak Kur’an-ı Kerim’den bazı ifadelerin çıkarılmasını istemesinin tam manasıyla barbarlık ve sapkınlık olduğunu ifade eden Bakan Kurtulmuş, “Bu bildiriye destek sınırlı da kalsa ülke yönetimine talip olanlar tarafından bildirinin sahiplenilmesi endişe vericidir. Irkçılık ve din düşmanlığının geldiği nokta en başta Avrupa’nın kendi değerlerine hakarettir” ifadelerini kullandı.

“ADI BARIŞ OLAN İSLAM DİNİNİN MENSUPLARININ İTHAM EDİLMESİNİ ŞİDDETLE KINIYORUM”

Irkçılık ve din düşmanlığının geldiği noktanın en başta Avrupa’nın kendi değerlerine hakaret olduğunu dile getiren Bakan Numan Kurtulmuş, bunun tam manasıyla barbarlık ve sapkınlık olduğunu söyledi. Küresel güç savaşları nedeniyle terörize edilen toplumların ve şiddetin sorumlusu olarak Kur’an-ı Kerim’i göstermenin, en hafif ifadeyle şiddet ve kaosun faili olan çevrelerin suçluluk psikolojilerinin bir dışavurumu olduğunu belirten Bakan Numan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

“Birilerinin süfli siyasi hesapları uğruna hakikatin tek kaynağı olan Kur’an-ı Kerim’in, adı barış olan İslam dininin ve bu yüce dinin mensuplarının itham edilmesini şiddetle kınıyor, Avrupa kamuoyunun bu faşistçe kaleme alınmış bildiriye itibar etmeyeceğine inanıyorum.”

(İHA)

Son Güncelleme: 07.05.2018 12:18
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