FETÖ’nün izdivaç sorumlularına operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), FETÖ/PDY’nin ‘izdivaç sorumluları’na yönelik İstanbul Merkezli 20 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün gizli haberleşme programı ByLock kullanan “izdivaç Sorumlusu” sözde ‘abi’ ve ‘abla’ların deşifre edilen mesajlaşmaları üzerinden tespit edilen 106 şüphelinin yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonlarda şuana kadar 62 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi.