FETÖ bunu da yapmış

FETÖ/PDY’nin Diyarbakır’daki akademik yapılanmasına ilişkin açılan davada tutuklu sanık eski DÜ Rektörü Prof. Dr. Ayşegül Jale Saraç ile rektör yardımcıları Prof. Dr. Aytekin Sır, Prof. Dr. Sabri Eyigün ve Prof. Dr. Aslan Bilici’nin yargılanmaları sürerken, iddianame yer alan bilgi ve ifadeler söz konusu yönetim döneminde yapılan faaliyetleri gözler önüne serdi. Şüpheli ifadelerinde üniversite yönetiminde 2008 yılı öncesinde PKK sempatizanı şahısların olduğu ve bu şahısların diğer gruplara karşı baskı uyguladıklarının geçtiğinin belirtildiği iddianamede, o dönemde bazı muhafazakar ve milliyetçi grupların PKK sempatizanı gurubun baskılarına karşı birlikte hareket etme arayışına girdiklerinin değerlendirildiği, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ise bu durumu lehine kullanarak üniversitede kadrolaşma için fırsata dönüştürdüğü kaydedildi.

İddianamede, 2008 öncesi dönemde PKK sempatizanı olarak nitelendirilen oluşumun kendilerini muhafazakarlar olarak tanımlayan gruplara baskıda bulunmaları sonucunda yönetime muhalif olan muhafazakar grupların, 2008 yılında olan rektörlük seçimleri için bir araya gelip tek bir adayı destekleme kararı almaları sonucunda FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün üniversitedeki yapılanmasının temelinin atıldığına dikkat çekildi. Kendilerini muhafazakar olarak nitelendiren grupların bir araya gelerek 2008 yılı rektörlük seçimlerinde Ayşegül Jale Saraç’ı destekleme kararı aldıklarının aktarıldığı iddianamede, 2008 yılında rektörlük seçimleri sonucunda Saraç’ın rektör olarak, Aslan Bilici, Aytekin Sır ve Mustafa Arıca’nın ise rektör yardımcısı olarak atandığı ifade edildi.

“FETÖ YAPILANMASI BAŞLADI”

Meydana gelen yönetim değişikliği akabinde üniversite içerisinde FETÖ/PDY terör örgütü yapılanmasının başladığının kaydedildiği iddianamede, “FETÖ/PDY silahlı terör örgütü Dicle Üniversitesi’nde söz konusu kişilerin yönetimine gelmesinin ardından, örgüt üniversite içerisinde bir takım faaliyetlerde bulunmaya başlamış, bu faaliyetleri kapsamında her zaman izlediği bir yol olarak Dicle Üniversitesi içerisinde bulunan örgüt mensuplarını ve dış üniversitelerden getirilen FETÖ/PDY terör örgütü mensubu şahısların örgütün amaçları doğrultusunda yönetim içerisinde kritik noktalara görevlendirmeleri yapılmış akabinde bu kritik noktalarda görevli şahıslar üniversite içerisinde bulunan idari ve eğitim kadrolarına örgüt mensubu şahısların yerleştirmeleri yapılmıştır. Yapılan bu kadrolaşma ve atamalar akabinde FETÖ/PDY terör örgütüne muzahir olmayan ve muhalif olan şahıslara bir takım baskı ve mobingler uygulanmıştır. Ayrıca üniversitenin mali kaynaklarının kullanımında ve yönetiminde bir takım usulsüzlükler yapılmıştır. Meydana gelen bu faaliyetler neticesinde Dicle Üniversitesi içerisinde örgütün maddi ve manevi destekleri artmış böylece üniversite bir eğitim kurumundan daha çok FETÖ/PDY silahlı terör örgütü tarafından örgüt çıkarları için kullanılan bir kurum halini almıştır” denildi.

“PKK FAALİYETLERİNE DOLAYLI OLARAK DESTEK VERİLDİ”

İddianamede, üniversite içerisinde PKK faaliyetlerinin devam etmesi ve bu faaliyetlere yönetim tarafından dolaylı olarak destek verildiği belirtilerek, “Dicle Üniversitesinde 2008 sonrası öğrenciler tarafından gerçekleştirilen eylemler incelendiğinde PKK ve marjinal sol kökenli eylemlerde herhangi bir azalma olmadığı Diyarbakır TEM Şube Müdürlüğü Öğrenci Faaliyetleri Büro Amirliği ile yapılan yazışmalar neticesinde tespit edilmiştir. 9 Aralık 2016 tarihli yazı cevabında 2009-2016 tarihleri arasındaki 7 yıllık dönemde Dicle Üniversitesi’nde bu şekilde 300’den fazla eylem ve gösteri olduğu tespit edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

İddianamede, bir gizliği tanığın ifadesinde, “Üniversitede kadrolaşmaya giderek 4B adı altında hastaneye bin 500 üzerinde büyük çoğunlukla FETÖ-PDY üyesi olan görevli aldılar. Aynı şekilde üniversiteye alınan akademisyenlerin büyük çoğunluğu FETÖ/PDY üyesidir. Üniversite kadrosuna alınacak akademik personel için yapılan ilanlar bir nevi kişiye özel hazırlanmakta ilana kadroya alınacak, FETÖ-PDY üyesinin özellikleri yazılarak başka şahısların bu işi müracaat etmelerini imkansızlaştırılarak kendi örgüt üyelerini rahatlıkla istedikleri birime alıyorlar” dediği belirtildi.