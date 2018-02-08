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Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1028

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı’nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1028 olduğunu açıkladı.

08 Şubat 2018 Perşembe 10:10
Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1028

TSK’dan yapılan açıklamada, “Zeytin Dalı Harekatı” kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre 8 Şubat 2018 tarihinde 29 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1028 olmuştur. Zeytin Dalı Harekatı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir" denildi.

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