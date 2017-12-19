Eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın cezaevinden çıktı

FETÖ’nün mülkiye yapılanmasına ilişkin davada tahliye edilen eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, "Türk adaletine inandık, çok teşekkür ediyorum" dedi.

FETÖ’nün mülkiye yapılanması davasında eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, eski Sancaktepe Kaymakamı Feyzullah Özcan, eski İstanbul Vali Yardımcısı Haluk Nadir ve İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Genel Sekreteri Yılmaz Kurt’un tahliyesine karar verildi.

Hüseyin Çapkın duruşmanın ardından cezaevi aracı ile Silivri Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü’ne getirildi. Cezaevindeki tahliye işlemleri tamamlandıktan sonra akşam saatlerinde minibüsle Kınalı Gişelere getirilen Çapkın, gişelerde tahliye edildi. Çapkın’ı yakınları ve avukatı karşıladı. Basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan Çapkın, “Türk adaletine inandık, çok teşekkür ediyorum” dedi.

(Ufuk Kıvık / İHA)