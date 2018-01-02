AK Parti Konya İl Başkanlığı tarafından bir otelde istişare ve değerlendirme toplantısı düzenlendi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile alınan taşeron kararını değerlendirerek, "İçeriye geldiğimizde şükürler olsun yıllardır kangren olan bir taşeron meselesi hepimizin dilinde pelesenk olmuştu. Nereye gitsek, ’ne olacak bu taşeron konusu...’ Bazen biz gittiğimiz yerde diyorduk ki, siz sormadan biz söyleyelim diyorduk taşeron konusunu. Teşkilatlarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız nereye gitsek taşeron konusu gündeme geliyordu. Taşeron konusu, yaklaşık 1 milyon kardeşimizi, işçimizi, taşeronu ilgilendiriyordu. O da Kanun Hükmünde Kararname ile çok güzel bir şekilde çözülmüş oldu. Ben bu vesileyle hükümetimize, Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza işçilerimiz adına teşekkür ediyorum" dedi.

"ERKEN SEÇİM KONUSU GÜNDEMDE DEĞİLDİR"

Erken seçim ile ilgili soruları yanıtlayan Sorgun, "AK Parti olarak bugüne kadar çok zaruri bir durum olmadıkça, 1 Kasım seçimlerinde olduğu gibi zaruri bir durum doğmadıkça ve 2007’de cumhurbaşkanlığı seçimi krizinde, 15 yıllık, 16 yıllık tarihte iki defa istisnası vardır. Bizim için asıl olan seçimlerin vaktinde yapılmasıdır. Eğer biz popülizmle taşeron konusunu seçim malzemesi yapmış olsaydık onu bugün çıkarmazdık hemen seçimlerin öncesinde çıkarırdık. Önemli olan yaptığımız işin doğru olmasıdır. Asla bu konuda bir erken seçim konusu gündemde değildir, söz konusu değildir" diye konuştu.

"DOSTLARIN ATTIĞI GÜL İNCİTEBİLİR, ÜZEBİLİR"

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün KHK ile ilgili Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla ilgili olarak da sorulan soru üzerine Sorgun, "Abdullah Gül’ün tweetine gelince Cumhurbaşkanımız onu çok nezaketli ve kibar bir şekilde Sinop’ta ve Kastamonu’da ifade etti. Ben de birlikteydim o kongrelerde. Yani, dostların attığı gül incitebilir, üzebilir bu kadar ifade edelim" diye konuştu.

Toplantıya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, AK Parti Konya Milletvekilleri, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.