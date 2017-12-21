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Ergenekon davası 26 Nisan’a ertelendi

Yargıtayın bozma ilamının ardından yeniden görülen Ergenekon ana davası, taleplerin alınmasının ardından 26 Nisan’a ertelendi.

21 Aralık 2017 Perşembe 14:03
Ergenekon davası 26 Nisan’a ertelendi

Yargıtayın bozma kararının ardından İstanbul 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen Ergenekon ana davasının üçüncü duruşması yapıldı. Duruşmaya çok sayıda tutuksuz sanık ve avukatları katıldı. Gelen evrakların okunmasının ardından taleplere geçildi. Söz alan emekli Tuğgeneral Levent Ersöz’ün avukatı, müvekkilinin sahte kimlikle ameliyat olmaya çalışırken gözaltına alındığını hatırlatarak, “Müvekkil yasadan değil, Fetullahçı Terör Örgütü’nden kaçmıştır. Şu an Ankara’da tedavi görmektedir. Talimatla ifadesinin alınmasını istiyoruz” dedi.

Sanıklardan Mustafa Dönmez, kendisinde bulunduğu iddia edilen krokiye ilişkin söyleyecekleri olduğunu belirterek, mahkeme heyetine Ankara Zir Vadisi aramaları sırasında çekilen 3 dakikalık görüntüyü sundu. Sanık Dönmez, “Ankara Batı Adliyesi 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki ‘Zir Vadisi’nde çıkan askeri eşyayı gizleme davası’ bu dava dosyası ile birleştirilmesi talebinin kabul edilmemesini istiyorum. Krokilerde ifşa edilen bulgular arama tutanaklarında yok. Önünüzdeki ajanda benim doktora yaptığım ders notlarımdır. Sayfalardaki boş kalan yerlere ekleme yapmışlar. Buna ilişkin kamera kayıtları da mevcuttur. Polislerin bunları eklediklerini itiraf ettiklerini içeren CD’yi mahkemenize sunuyorum. Beni 5 yıl 2 ay içeride yatırdılar. Bu görüntüleri 7 yıl sakladılar. Ben bu CD’yi Emniyet Genel Müdürlüğünden aldım” dedi.

“MÜHİMMATLARI TARİHLİ GAZETEYE SARACAK KADAR SALAKLAR”

Zir Vadisi’ndeki mühimmatların gazeteye sarılı halde bulunduklarını hatırlatan sanık Dönmez, “Mühimmatları tarihli gazeteye sarmışlar. Bu kadar salak insanlar bunlar. O tarihte ben Mamak Cezaevindeydim. Ayrıca görüntüler krokiyle çakışıyor. Herkeste kroki çıkıyor, herkesin mühimmatı aynı. Böyle şey olur mu?” ifadelerini kullandı. Sanık Dönmez’in sunduğu görüntüler duruşma salonunda izlenerek tutanağa geçirildi.

Sanık İbrahim Özcan ise, Ergenekon davasını “100 yılın davası” diye niteleyerek, “Biz darbeyle yargılanıyoruz. Erinden Genelkurmay Başkanına kadar dinledik. Beni tutuklayan Sedat Sami Haşıroğlu şu an burada yok. Beni eşkıya soymadı, beni ‘Devletin savcısıyım, hakimiyim, polisiyim’ diyen adamlar batırdı. Beni gözaltına alan adam ABD’deki davada tanık” dedi.

“MÜVEKKİLLER HALA SAKINCALI PERSONEL MUAMELESİ GÖRÜYOR”

Sanıklar Fatih Koca ile Cem Şimşek’in avukatı, müvekkillerinin şu anda muvazzaf (görevde) asker olduklarını kaydederek, “Müvekkiller özlük haklarından yoksunlardır. Hala sakıncalı personel muamelesi görmektedirler. Örgütten yargılanıyorlardı. Yargıtayın bozmasına uyularak dosyanın tefrik edilmesini (ayrılmasını) ve derhal beraat kararı verilmesini istiyorum” ifadelerini kullandı.

Davayı bitirmek istediklerini belirten Mahkeme Başkanı Metin Tamirci, kapatılan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Ergenekon davasının gerekçeli kararını 8 ay sonra açıkladığını belirterek, “Biz davayı bitirdiğimiz zaman gerekçeli kararı da açıklayacağız. 8 ay beklemeyeceğiz. Gelecek duruşma inşallah karar için toplanacağız. Bizde derhal karar vermek istiyoruz” dedi. Duruşmada söz alan diğer sanıklar ve avukatları da mahkemenin derhal beraat kararı vermesini istedi.

DÖNMEZ’İN SUNDUĞU GÖRÜNTÜLER EMNİYETE SUNULACAK

Taleplerin ardından ara kararı açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Emrah Gönenci, Turhan Çömez ve Saipir Devzlelvidze’nin yakalanmalarının beklenmesine hükmetti. Sanık Emrah Gönenci’nin istinabe (adli yardım) yoluyla ifadesinin alınması için gerekli evrakların gönderilmesine karar veren mahkeme, sanık Mustafa Dönmez hakkındaki Ankara Batı 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki dosyanın bu davayla birleştirilmesi teklifini reddetti. Ayrıca sanık Dönmez’in sunduğu CD’deki görüntülerin Emniyet Genel Müdürlüğünden alınıp alınmadığı hususunun tespiti için ilgili yere sorulmasına karar verdi.

SANIK ERSOY İÇİN ATK’DAN RAPOR İSTENECEK

Mahkeme, sanık Erkut Ersoy’a paranoid psikoz (tedavi ile çalışma olanağı yok) teşhisi konulduğunu hatırlatarak, sanığın suç tarihinde cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumuna sevk edilerek rapor istenmesine hükmetti. Mahkumiyet kararlarına dayanak belgelerin devlet sırrı niteliğinde olup olmadığı, ele geçirildikleri tarih itibariyle devlet sırrı niteliği taşıyıp taşımadıklarının ilgili kurumlara yazı yazılarak sorulmasını kararlaştıran mahkeme, Levent Ersöz’ün SEGBİS yoluyla hazır edilmesine hükmetti. Duruşma 26 Nisan 2018’e ertelendi.

Son Güncelleme: 21.12.2017 14:36
Anahtar Kelimeler:
ErgenekonErgenekon Ana Davası
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