Erdoğan: "Türkiye’ye yatırım yapanlar kazanmaya devam edecek"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kredi derecelendirme kuruluşlarına tepki göstererek, "Hala Türkiye’nin bu noktada istikrar ve güven vermediğini söyleyecek kadar ideolojik yaklaşım içerisinde patinaj yapıyorlar. Bunlara ya bu işi öğreteceğiz ya bu işi öğreteceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş’taki Four Seasons Hotel’de düzenlenen Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası nezdinde kurulacak olan Donör Fonu’na ilişkin işbirliği anlaşması imza törenine katıldı. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İBB Başkanı Mevlüt Uysal ve çok sayıda davetli katıldı. Türkiye’nin bu fona bugüne kadar 10 milyon Euro gibi bir finansman sağladığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ülkemizin gösterdiği özverili ve kararlı tutumun bu sürece katkı sağladı. Bu fon ikili kalkınma yardımları bakımında önemlidir. Resmi kalkınma yardımlarına büyük önemi veriyoruz. Türkiye ,dünyada insani yardım yapan ülkeler arasında ikinci sırada. Milli geliri oranla alırsak Türkiye bu alanda birinci sırada “dedi. Yapılan bu yatırımın geri dönüşünün oldukça verimli olacağına inandığını söyleyerek, “Bu imzanın işbirliği fonunun tesisi için atılan bir adım olarak görmeyin .Bu aynı zamanda ülkemizin ekonomi finansmanı alanında ulaştığı noktaya da şahitlik ediyor. IMF kapılarında borç bekleyen Türkiye artık geride kalmıştır. Yabancı yatırımcıların gelmeye çekindiği eski Türkiye geçmişte kalmış acı bir hatıradır. Üçüncü çeyrekte yakalanan yüzde 11 gibi bir büyüme nasıl bir toparlanma sürecinde olduğumuzu ortaya koymuştur. 2017’nin genelinde yüzde yedi civarında bir büyüme söz konusu. 2018’in çok daha kararlı bir şekilde yürüyerek bu yakaladığımız büyümeyi asla geriye düşürmeden kararlılıkla devam edeceğiz. İnancımız, kararlığımız tamdır. Bize inanan, bizimle beraber bu yolculukta kararlı adım atmak isteyenler ne de biz mahcup olacağız." dedi. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarına da tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bazı kredi derecelendirme kuruluşlarının hala ideolojik yaklaşımlarından kurtulabilmiş değiliz. Bunlar yine İdeolojik yaklaşımlarına devam ediyorlar. Hala Türkiye’nin bu noktada istikrar ve güven vermediğini söyleyecek kadar ideolojik yaklaşım içerisinde patinaj yapıyorlar. Bunlara ya bu işi öğreteceğiz ya bu işi öğreteceğiz. Türkiye böyle bir ülke değil. Türkiye yatırımları ve üretimiyle dünyada müstesna ülkelerden bir tanesi. 15 Temmuz darbe girişimi de dünya finans sektöründeki sorunlar da ekonomimize etki etmemiştir. Türk ekonomisi 2017 yılında dünyanın en çok büyüme kaydeden ekonomilerinin başında yer aldığına göre bütün sıkıntılara rağmen, 2018 çok daha farklı olacaktır. Buradan tüm yatırımcılara sesleniyorum. Türk ekonomisi büyümeye, Türkiye’ye yatırım yapanlar da kazanmaya devam edecektir” dedi.