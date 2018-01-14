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Erdoğan'dan CHP'ye Nazi benzetmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun eleştirilerine ilişkin "Geçen gün baktım Nazi dönemine atıfta bulunuyor. Bu zat, aynı dönemde tek parti CHP’sinin Nazilerden aşağı kalmayacak işler yaptığını bilmiyor mu" dedi.

14 Ocak 2018 Pazar 20:03
Erdoğan'dan CHP'ye Nazi benzetmesi

Yozgat’ta AK Parti 6. Olağan Kongresine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada yaptığı konuşmasında, Arif Nihat Aysa’nın ’Bayrak’ şiirini okuyarak, şehit ve kahramanlara selam gönderdi.

Erdoğan konuşmasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 2019 seçimleri ile ilgili kararına değinerek, kendisine şahsı, partisi ve milleti adına teşekkür etti. Erdoğan, “Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi 2019 yılında tam manası ile uygulamaya geçecek. Yeni sistemin önemini bizim kadar rakiplerimiz de görüyor. Aynı şekilde dış güçler de bu meselenin çok iyi farkında. Yeni sistemde yürütme ile yasama tamamen ayrıldığı için ittifaklara, ortak aday göstermeye uygun bir zemin ortaya çıktı. Şimdiden 2019’un safları ortaya çıkmaya başladı. MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimi için şahsımızı destekleme kararını ilan etmiş olmasından büyük bir memnuniyet duyduk. Bu önümüzdeki dönemde karşımıza çıkacak niye oyunları, şimdiden bozan fevkalade dirayetli bir karardır. Eskiden beri pek çok kritik dönemde desteğini gördüğümüz, özellikle de 15 Temmuz’dan beri sergilediği dik duruşu ile takdir ile takip ettiğimiz Sayın Devlet Bahçeliye bu vesile ile partim, şahsım ve milletim adına bir kez daha teşekkür ediyorum. Gönül isterdi ki bu yerli ve milli duruşa ana muhalefet partisi de katılsın. Ancak ana muhalefet partisi yerli ve milli duruştan pek anlamadığı için böyle bir şeyin içerisinde yer alması mümkün değildir. Bizim bu yolculuğumuz 7 Ağustos’ta başladı. 7 Ağustos’ta başlayan bu süreç güçlenerek buraya geldi. İnşallah daha da güçlenerek yola devam edecek” dedi.

ERDOĞAN’DAN CHP’YE ’NAZİ’ BENZETMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yozgat konuşmasında CHP ile Naziler arasında benzerlikler bulunduğunu ifade edip, “Anayasa Mahkemesi işine gelmeyen bir karar verdiğinde, herhangi bir savcı işine gelmeyen bir iddianame hazırladığında ona, herhangi bir hakim işine gelmeyen bir karar verdiğinde hep ona saldırır. Çünkü bu zatın derdi adaleti savunmak veya herhangi hak ve hukuk müdafaası yapmak değildir. Tek derdi ağa babalarının döneminde olduğu gibi devletin tüm imkanlarının kendi partilerinin emrine verilmemiş olmasıdır. Çünkü artık devletin tüm imkanları milletin emrindedir. Geçen gün baktım Nazi dönemine atıfta bulunuyor. Bu zat, aynı dönemde tek parti CHP’sinin Nazilerden aşağı kalmayacak işler yaptığını bilmiyor mu? Kendi partisinin yayın organının faşist İtalya’ya selam çakan manşetlerini bilmiyor mu? Öz kardeşlerimizi Boraltan köprüsünde düşmana teslim edip de gözlerimizin önünde hepsinin katledilmesine yol açtıklarını bilmiyor mu? Milletimizin ibadet ettiği camileri satışa çıkarttığını bilmiyor mu? İnsanlarımızı yedikleri kuru ekmeği bile karne ile almak zorunda bıraktıklarını bilmiyor mu? Atatürkçü geçindikleri halde, o dönem paraların üzerinden Cumhuriyetimizin kurucusunun resmini kaldırıp, kendi milli şeflerinin resimlerini koyduklarını bilmiyor mu?Geçmişteki tüm siyasi ve ekonomik krizlerin müsebbibinin kendi iş bilmezlikleri ve hıyanetleri olduğunu bilmiyor mu? Elbette biliyor. Fakat dertleri başka. Buralardan bir yol bulup ülkede yeni bir gerginlik alanı oluşturmak, yeni bir fitne kazanı kaynatmaktır. Kendi kayığına binen birilerini de yanına aldığı için bu aralar sesi biraz daha gür çıkıyor. Maalesef ana muhalefet partisinin ve ardından gidenlerin bu üslupları yüzünden ülkemizde hiçbir mesele kendi mecrasında tartışılamaz hale geldi" dedi.

"BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ"

Erdoğan, Fırat Kalkanında olduğu gibi Afrin’de de “bir gece ansızın gelebiliriz” diyerek, “Biz onların bu halini deşifre ettiğimiz için kendi işimize kalıyoruz. Arada bir kendilerine cevap vermek için iki kelam etmek zorunda kalıyoruz. Bizim için onun bunun ne dediğinin bir önemi yok. Biz önce Rabbimiz ne der ona bakarız. Ardından da milletimiz ne der ona bakarız. Fırat Kalkanı harekatında ne demiştik; ‘Bir gece ansızın gelebiliriz.’ Şimdi Afrin’de de aynı şeyi söylüyoruz. Bir gece ansızın gelebiliriz. Zaten bunların Yozgat’ta karşılığı yok. İnşallah en kısa sürede ülkemizin diğer yerlerinde de silinip gideler de yerlerini şöyle ülkesi ve milleti için çalışan bir muhalefet anlayışı alır” şeklinde konuştu. Erdoğan konuşmasının ardından, bugün düğünlerini yarıda kesip kendilerini dinlemeye gelen Hakan ve Eda Korkmaz çiftini sahneye davet edip, önce tebrik etti, ardından geline bir bilezik taktı.

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