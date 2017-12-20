Erdoğan'dan Abdullah bin Zayed’e sert tepki: "Sen önce haddini bil"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Medine müdafaasının başındaki Osmanlı komutanı Fahrettin Paşa’yı ve kendisini hedef alan Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed’e sert tepki gösterdi.

Beştepe’de düzenlenen 42. Muhtarlar Toplantısında konuşan Erdoğan, “Medine korumasını yaparken Fahreddin Paşa, ey bize bühtanda bulunan zavallı, senin ceddin neredeydi?” diye sordu. Fahrettin Paşa’nın Medine’yi 2 yıl 7 ay boyunca açlık ve susuzlukla savaşarak savunduğunu hatırlatan Erdoğan, “Utanmadan, sıkılmadan Erdoğan’ın ecdadının mukaddes emanetleri oradan çalarak İstanbul’a getirdiğini söyleyecek kadar hezeyan içerisinde olan bu zavallılar; bunun adı çalmak değil, tam aksine oraları istilaya, işgale gelenlerden onları korumaktır. Ne adına? Şehit olmak adına...Şimdi bakıyorsunuz maalesef oraya yakın topraklarda bulunanlar bize utanmadan sıkılmadan bühtanda bulunuyorlar. Sen önce haddini bil. Sen demek ki bu milleti tanımamışsın, sen Erdoğan’ı da tanımamışsın, Erdoğan’ın ceddini ise hiç tanımamışsın" diye konuştu. Erdoğan, Arap ülkelerindeki kimi yöneticilerin Türkiye’ye yönelik husumetlerinin kendi dirayetsizliklerini, acziyetlerini ve ihanetlerini örtme amaçlı olduğunu da ekledi.