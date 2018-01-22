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Erdoğan: “Afrin’den geri adım atmak yok”

Cumhurbaşkanı Erdoğan net konuştu: “Afrin’den geri adım atmak yok”

22 Ocak 2018 Pazartesi 15:19
Erdoğan: “Afrin’den geri adım atmak yok”

Ankara Sanayi Odasının ödül töreninde konuşan Erdoğan, Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatına ilişkin, “Şu anda kuzeyinde Suriye’nin, bize karşı yönelmiş, kaç yıldır devam eden tacizler var. Bugün yine Hatay’da attıkları havanla bir şehidimiz var. Böyle bir mücadele içinde şehidimiz olacak, gazilerimiz de olacak. Bu karşılıksız da kalmayacak. Bunun bedelini çok ağır ödüyorlar, ödeyecekler. Bu konudaki kararlılığımız ortadadır. Afrin hallolacaktır, Afrin’den geri adım atmak yok” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin hiç kimsenin bir karış toprağında gözü olmadığını da yineleyen Erdoğan, “Türkiye’nin bu operasyonlardaki temel amacı, milli güvenliğin yanında, Suriye’nin toprak bütünlüğüyle Suriye halkının can ve mal emniyetine de katkıda bulunmaktır. Yaptığı meşru operasyonlar sebebiyle Türkiye’yi eleştirenlerin hiçbirinin derdi, Suriye halkının sıkıntılarının çözümü ve geleceği değildir. Çok yakında görülecektir ki terör örgütünün baskısı ortadan kalktığında, bize en büyük teşekkür Afrin’deki Kürt, Arap, Türkmen kardeşlerimizden gelecektir” dedi.

ABD’YE "SÜRE" CEVABI

Kahraman Mehmetçik’e selam gönderen ve ‘kızıl elma’ vurgusu yapan Erdoğan, ABD’ye de sert çıktı. Erdoğan, “Amerika, ’Süre belli olmalı, fazla uzun olmamalı’. Peki o zaman ben de Amerika’ya soruyorum, Afganistan’da sizin süreniz belli oldu mu, ne zaman bitecek o? Biz iktidara gelmeden önce siz Irak’a girdiniz. Irak’ta bitti mi bu süre hala Irak’tasınız. Ne zaman iş biterse, bizim orada durmaya da zaten merakımız yok, çekilmesini biliriz. Bunun için de birilerinden icazet almak gibi bir derdimiz de yok” diye konuştu.

Son Güncelleme: 22.01.2018 15:44
Anahtar Kelimeler:
Afrin OperasyonuZeytin Dalı Harekatı
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