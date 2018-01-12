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Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı kurulduğunu açıkladı

Emniyet Genel Müdürlüğü, 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Özel Harekat Dairesi Başkanlığının yeniden yapılandırıldığını ve statüsünün yükseltilerek Özel Harekat Başkanlığı kurulduğunu açıkladı.

12 Ocak 2018 Cuma 11:32
Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı kurulduğunu açıkladı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "25/08/2017 tarih ve 30165 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Özel Harekat Dairesi Başkanlığı yeniden yapılandırılmış ve statüsü yükseltilerek Özel Harekat Başkanlığı kurulmuştur. 16/11/2017 tarihinden itibaren Özel Harekat Dairesi Başkanlığının faaliyetleri Özel Harekat Başkanlığı adı altında devam etmekte olduğundan, Özel Harekat Daire Başkanlığı 12 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile kaldırılmıştır" denildi.

Son Güncelleme: 12.01.2018 14:56
Anahtar Kelimeler:
Emniyet Genel MüdürlüğüÖzel Harekat Başkanlığı
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