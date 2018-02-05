Egemen Bağış neden Kıbrıs vatandaşı oldu?

Eski AB Bakanı Egemen Bağış, CRI Türk'te katıldığı programda gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Tülin Tonkuş'un gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Egemen Bağış, ilk kez neden Kıbrıs vatandaşlığına geçtiğini de açıkladı. Zeytin Dalı operasyonuna dair görüşlerini, Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ege’deki adalar ile ilgili yaptığı yorumlar hakkındaki görüşleri başta olmak üzere birçok merak edilen konu hakkındaki düşüncelerini de programda açıkladı.

“Avrupa Bakanlığı'ndaki görevime neden son verildiğini Öztürk Yılmaz iyi bilir”

Egemen Bağış, Türkiye gündeminin ilk sırasında yer alan Zeytin Dalı Operasyonu’nu da değerlendirdi. Son günlerde ÖSO'nun terör örgütü olduğu yönündeki iddiasıyla gündeme gelen CHP'li Öztürk Yılmaz'ın, bakanlığı döneminde Avrupa Bakanlığı'ndaki görevine neden son verildiği ile ilgili de açıklamada bulunan. Egemen Bağış, “Ben bu konunun ayrıntılarına çok fazla girmek istemiyorum. Cevap vermesi gereken kişi Öztürk Yılmaz'dır. Ben o gün görevimin bana verdiği yetkiler çerçevesinde yapılması gerekenleri yaptım. Kurumdan acilen uzaklaştırdım. Doğrusu oydu. Detaylarını Öztürk Bey çok iyi bilir, açıklamak istiyorsa kendi açıklar” dedi.

“Öztürk Yılmaz'ı kim alnından öptüyse o açıklasın”

Öztürk Yılmaz'ın “Musul'da esir düştükten sonra beni MİT kurtarmadı, kimin kurtardığını AK Parti açıklasın” şeklindeki sözleri ile ilgili de konuşan Bağış, dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'na göndermede bulundu. Egemen Bağış, “Ben bilemem, kim kurtardıysa ya da kurtarıldıktan sonra kim alnından öptüyse ona sorun. Detayları o biliyordur ben bilemem.” dedi.

“Külliye'de hummalı bir çalışma var”

Egemen Bağış, zaman zaman Yunanlı yetkililerin Ege adalarına bayrak dikip, mangal yapmasına karşılık CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun “Biz göreve geldiğimizde o adaları elinizden almasını iyi biliriz” açıklaması ile ilgili görüşlerini de paylaştı. Egemen Bağış, “Ege adalarında bizim olanlar var, onların olanlar var, ada statüsünde değil de kaya statüsünde olan birtakım kayacıklar da var. Kardak da onlardan bir tanesidir. Ama işin özü; Ege bir savaş alanı mı olmalı, yoksa barış alanı mı olmalı? buna bakmak lazım” dedi.

Bu konularda da biraz sorumlu davranmak gerekli diyen Bağış,”Biraz daha sabırlı olun. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda kapsamlı bir açıklama yapacak. Külliye'de hummalı bir çalışma var. Tarihi belgeleriyle kim, ne zaman, hangi uluslararası anlaşmalarla neyi vermiş, neyi almış, hepsinin ayrıntıları çıkarılıyor. Cumhurbaşkanımız bunu halkla paylaşacak. Sayın Kılıçdaroğlu bu konuyu gündeme getirmekle kendine pay çıkarmaya çalıştı ama partisinin marifetlerini hep beraber göreceğiz, biraz daha sabır” diye konuştu.

Neden Kıbrıs vatandaşı oldu?

Egemen Bağış, uzun zamandır muhalefet cephesinde farklı yorumlara neden olan Kıbrıs vatandaşlığı alması konusuna da açıklık getirdi.

Kıbrıs vatandaşlığı için “Hiç aklımda olmayan bir şeydi. Her yıl binlerce Türk vatandaşı, ek olarak KKTC vatandaşlığına da başvuruyor ve vatandaşlık evraklarını alabiliyor. Benim de böyle bir başvurma hakkım olduğunu biliyordum ancak değerlendirmeyi düşünmemiştim. KKTC'de kurulan üniversitenin mütevelli heyeti üyesiyim. Bu üniversitenin konularını konuşmak için KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün'ü ziyaret ettiğimizde ki, kendisi eski arkadaşımdır, bana dönüp; 'Sen hala bizim vatandaşımız olmadın mı Egemen, biz ne biçim dostuz, ordan bir evrak getirin, Egemen beyin imzasını alın' dedi. Ben de onu orada kırmamak adına imzaladım. İnanın bana çok basit bir başvuru formuna imza attım. Daha sonra da resmi gazetelerinde adımın yayınlandığını gördüm, bundan da onur duydum” dedi.

Bağış, KKTC vatandaşı olması ile ilgili açıklamalarına şöyle devam etti: “Ben gençliğim boyunca Rauf Denktaş'a ve milli davamıza destek vermek için Kıbrıs davası için pankart taşımış, uluslararası toplantılarda çaba göstermiş bir kişiyim.“Bakan olduktan sonra Türkiye adına sorumluluğu üstlendiğim AB sürecinde en büyük engel olarak Kıbrıs Rum Kesimi’ni gördüm. Dünyanın birçok ülkesinde Rum temsilcilerin resmi diplomatlarına karşı diplomatik dille mücadele ettim. Kıbrıs davasına yürekten inanan bir kişiyim. Rahmetli babam bugün Rum kesimi kapsamında kalan Baf'da matematik öğretmenliği yaptı. Kıbrıs bizim açımızdan milli bir davadır. Kıbrıs vatandaşlığı ile ilgili böyle bir davet gelince de hayatımda ilk defa TC vatandaşlığına ek olarak başka bir vatandaşlığı kabul ettim. Aslında kabul etmemin sebebi; milli davamıza sahip çıktığımı göstermek, dosta düşmana karşı Kıbrıs'ın yanında olduğumuzu ilan etmektir. Bundan Türkiye'nin muhalif çevreleri özellikle ana muhalefet partisi rahatsız olmuş. Onlara verdiğimiz rahatsızlık için özür dileyecek değiliz. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin vatansever evladı olarak doğru gördüğüm her şeyi yapma konusunda kararlılığımı sürdürürüm. Bundan da kimse gocunmasın” şeklinde konuştu.