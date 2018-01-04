Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul
parçalı az bulutlu
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
116929
ALTIN
158.639
DOLAR
3.7440
STERLİN
5.0671
EURO
4.5124
Verem hastalığının 8 belirtisi
Verem hastalığının 8 belirtisi
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Mutluluk hissi veren besinler
Mutluluk hissi veren besinler
Yaşlılıkta psikolojiyi neler bozuyor?
Yaşlılıkta psikolojiyi neler bozuyor?
Kış aylarında cildi canlandıran 10 besin
Cildi canlandıran 10 besin

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail açıklaması: "Reddediyoruz"

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Parlamentosunda kabul edilen bazı Filistinli mahallelerin İsrail’in egemenliği altında ayrı bir belediye yapısı altına alınmasını mümkün hale getiren yasa tasarısının reddedildiğini açıkladı.

04 Ocak 2018 Perşembe 23:47
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail açıklaması: "Reddediyoruz"

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, muhtemel bir barış anlaşmasıyla Kudüs’ün bazı bölgelerinden vazgeçilmesi için 80 milletvekilinin onayını zorunlu kılan ve ayrım duvarının ötesindeki bazı Filistinli mahallelerin İsrail’in egemenliği altında ayrı bir belediye yapısı altına alınmasını mümkün hale getiren yasa tasarısının İsrail Parlamentosu’nda kabulünün barış sürecinin zeminini tahrip eden ve bölgesel barış ile istikrara zarar verecek bir adım olduğu bildirildi. Açıklamada, İsrail devleti tarafından atılan bu adımların BM Genel Kurulunda kabul edilen Kudüs’ün tarihi ve hukuki statüsünün değiştirilmesinin kabul edilemeyeceğine ilişkin karara aykırı olduğu bildirilerek, “İsrail tarafından atılan bu gayrimeşru adımlar 13 Aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen İİT Olağanüstü Zirvesi Nihai Bildirisi ile 10/19 sayılı BM Genel Kurul kararında ifadesini bulan, Kudüs’ün tarihi ve hukuki statüsünün değiştirilmesinin kabul edilemeyeceğine ilişkin uluslararası toplumun iradesine aykırıdır. İsrail’in bu adımlarını tehlikeli buluyor ve reddediyoruz” denildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başbakan Yıldırım: "Ben varım diyen milletten boyunun ölçüsünü alacak"
Başbakan Yıldırım: "Ben varım diyen milletten boyunun ölçüsünü alacak"
Erdoğan’dan Hazinedar yorumu: "Demek ki bir su kaçağı var"
Erdoğan’dan Hazinedar yorumu: "Demek ki bir su kaçağı var"
"Yeni havalimanı ilk yılında en az 70 milyon yolcu ağırlayacak"
"Yeni havalimanı ilk yılında en az 70 milyon yolcu ağırlayacak"
Görevden alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar kim?
Görevden alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar kim?
Murat Hazinedar’dan ilk açıklama
Murat Hazinedar’dan ilk açıklama
Erdoğan’dan Fransız basınına FETÖ mesajı
Erdoğan’dan Fransız basınına FETÖ mesajı
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim