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Devlet Bahçeli: "ABD dayatması reddedilmiştir"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Türkiye’nin öncülüğünde Birleşmiş Milletler Genel Kurul gündemine gelen Kudüs tasarısını 128 ülkenin kabul etmesi ABD’nin ipliğini pazara çıkarmış, ilk kıblemiz üzerinde oynadığı oyunu fiilen bozmuştur” dedi.

21 Aralık 2017 Perşembe 22:38
Devlet Bahçeli: "ABD dayatması reddedilmiştir"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kudüs tasarısının Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda kabul edilmesi dolayısıyla sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu. Bahçeli, “18 Aralık 2017’de, ABD’nin Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde veto ettiği Kudüs Tasarısı bugün Genel Kurul’da görüşülmüş ve oylanmıştır. Sonuç olarak; 128 ülke kabul, 9 ülke red, 35 ülke de çekimser oy kullanmıştır. Türkiye’nin öncülüğünde Birleşmiş Milletler Genel Kurul gündemine gelen Kudüs tasarısını 128 ülkenin kabul etmesi ABD’nin ipliğini pazara çıkarmış, ilk kıblemiz üzerinde oynadığı oyunu fiilen bozmuştur. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda 128 ülkenin bayraklaşan iradesi Kudüs’ün tarihi statüsünü, manevi haklarını teyit ve tescil etmiştir. Bu çok önemli bir kazanım; takdir, tebrik ve alkışa layık bir gelişmedir” ifadelerini kullandı.

Tasarının kabulüyle birlikte Kudüs’ü başkent olarak tanımlayan ve tanıyan ABD dayatmasının da reddedildiğini belirten Bahçeli, “ABD-İsrail ortaklığının hukuk tanımaz ilkel yüzü, insan ve inanç haklarına kast eden zalim yönü güçlü bir çoğunlukla, kararlı bir duruş ve duyuşla uluslararası toplum nezdinde deşifre edilmiştir. Bundan son derece memnun ve mesut olunmalıdır. Kudüs’ü başkent olarak tanımlayan ve tanıyan ABD dayatması reddedilmiştir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Kudüs’ü muhasara altına alan müessir hukuksuzluğu, melanet şuursuzluğu muhataplarına aynen iade etmiştir. ABD’nin BM Daimi Temsilcisi’nin üye ülke diplomatlarına gönderdiği e-posta tehditleri, Trump’un tasarıdan yana oy kullanan ülkelere mali yardımların kesilmesiyle ilgili şantajları dikiş tutmamış, karşılık bulmamıştır. Tehditler ters tepmiş, ABD’nin kucağında patlamıştır” dedi.

Bahçeli mesajının devamında şunlara yer verdi: “Anti demokratik tüm mekanizmaların işletilmesine, baskı ve gözdağlarının birer birer muhatap ülkelere iletilmesine rağmen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu zulmün oyuncağı olmamış, zalimlere boyun eğmemiştir. İnsanlık vicdanı ve küresel adalet tavrını da tarafını da göstermiştir. Bu vesileyle huzura, barışa ve istikrara hizmet eden 128 haysiyetli ülkeyi kutluyorum. Elbette Türkiye’nin tavizsiz iradesini göstererek Kudüs davasının dünya gündemine gelmesini ve geniş bir destek bulmasını sağlayan siyasetçilerimizi, diplomatlarımızı tebrik ediyorum. Unutulmasın ki, Kudüs düne göre bugün daha güçlü, daha emin, daha güvenlidir. Kudüs Miraç’ın mucizevi mekanı, manevi hayatımızın mihver ve mihrakı olarak ebediyen var olacaktır. Buna hiçbir tehdit dili, hiçbir karanlık ve kirli emel engel olamayacaktır.”

Son Güncelleme: 22.12.2017 09:53
Anahtar Kelimeler:
Devlet BahçeliMhp
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