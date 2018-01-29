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Davutoğlu: “Mehmetçiğimizin arkasında omuz omuza vermek lazım”

AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Afrin Harekatına ilişkin, “Mehmetçiğimizin arkasında omuz omuza vermek lazım” dedi.

29 Ocak 2018 Pazartesi 14:15
Davutoğlu: “Mehmetçiğimizin arkasında omuz omuza vermek lazım”

Darbe girişimi sırasında, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde 34 kişinin şehit olduğu olaylara ilişkin davanın görülmesine devam ediliyor. Silivri’de 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen duruşmaya 127 tutuklu sanık katıldı. Çok sayıda müştekinin de hazır bulunduğu duruşmaya eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu da izleyici olarak katıldı.

“MEHMETÇİĞİMİZİN ARKASINDA OMUZ OMUZA VERMEK LAZIM”

Duruşma sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ahmet Davutoğlu gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Afrin’de 10. gününde olan Zeytin Dalı Harekatı hakkında konuşan Davutoğlu, 7 yıldır Suriye’de yaşanan krize karşı Türkiye’nin ilkeli bir tavır gösterdiğini söyledi. Türkiye’nin sınır güvenliğini sağlamak için başlattığı askeri harekatın başarılı bir şekilde devam ettiğini belirten Davutoğlu her kesimden insanı ve siyasileri bir arada olmaya davet etti. Türkiye’nin geleceğini tehdit edecek hiçbir yapılanmaya müsaade etmeyeceğini de sözlerine ekleyen Davutoğlu konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Bu, uluslar arası alanda da çok doğru yürütülen bir diplomatik çabalarla birleştirilen bir askeri müdahaledir. Türkiye bu konuda uluslar arası hukuktan gelen hakkını kullanıyor. Hiçbir ülke, ister Amerika Birleşik Devletleri gibi küresel bir güç olsun ister Suriye rejimi gibi eli kanlı bir rejim olsun, ister YPG/PYD gibi terör örgütleri olsun Türkiye’nin sınırında, Türkiye’nin geleceğini tehdit edecek bir faaliyeti gerçekleştiremezler. Gerçekleştirirlerse ne olur? İşte Afrin’de olan olur. Bu yürütülen diplomasi ve askeri harekat konusunda Sayın cumhurbaşkanımızın, hükümetin ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin yürüttüğü haklı mücadelede bütün tarafların ve bütün siyasilerin bir araya gelmesi lazım. 15 Temmuz’da olduğu gibi Afrin konusunda da omuz omuza vermek durumundayız. Bugün bunu görmekten çok büyük mutluluk duyuyorum. Afrin Harekatı konusunda bir milli birlik havası var. Bunun korunması lazım. Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında da bunun gösterilmesi lazım. Bütün siyasi partilerimizin ‘ama’ demeden, ‘fakat’ demeden Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve Mehmetçiğimizin arkasında omuz omuza vermesi lazım.”

“DEMOKRATİK HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN TEYİT EDİLECEĞİ BİR SEÇİM YAŞANACAK”

Ahmet Davutoğlu, 2019’da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi seçimleri hakkında sorulan soruya da cevap verdi. Seçim sürecinin milli birlik içinde geçeceğine inandığını ifade eden Davutoğlu, “Türkiye geçmişte de bir çok dönem kritik seçimler yaşamıştır. 2019 yeni Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nin hayata geçeceği ilk seçim olacak, bir anlamda yeni bir dönem başlayacak. Türkiye’nin demokratik hukuk kuralları içinde ve milli birlik havasıyla bu süreci geçireceğine ve inşallah 2019’da istikrarın, demokratik hak ve özgürlüklerin teyit edileceği bir seçim yaşanacağına inanıyorum” dedi.

1 hafta önce Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eski Başbakan ve Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu’nu Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etmişti. Davutoğlu görüşmenin içeriği hakkında konuştu. Kritik dönemlerde bu tür görüşmelerin normal olduğunun altını çizen Davutoğlu şöyle konuştu:

“Sayın cumhurbaşkanımızla bir görüşme gerçekleştirdik. Bu son derece doğaldır. Hem bir dava arkadaşı olarak yıllarca omuz omuza vermiş ve hem de değişik dönemlerde başbakan-dışişleri bakanı, cumhurbaşkanı-başbakan ilişkilerinde ortak devlet sorumlulukları yüklenmiş devlet adamları olarak böyle kritik dönemler konuşmamızdan, istişare etmemizden daha doğal bir şey olmaz. Sayın cumhurbaşkanımıza da bu anlamda gündemdeki tüm konularla ilgili kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik.”

Son Güncelleme: 29.01.2018 15:11
Anahtar Kelimeler:
Ahmet DavutoğluAfrinTerör
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