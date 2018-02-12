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Darbeci general Semih Terzi’nin eşine 18 yıl hapis

Darbeci general Semih Terzi’nin eşi Nazire Terzi 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

12 Şubat 2018 Pazartesi 14:11
Darbeci general Semih Terzi’nin eşine 18 yıl hapis

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına sanık Nazire Terzi, avukatı ve yakınları katıldı. Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapan Terzi, suçsuz olduğunu öne sürdü. Son sözü sorulan Terzi, "Benim hiçbir şekilde terör örgütü ile bir bağlantım yoktur ve olamaz. Gerçeklerin ortaya çıkmasını istiyorum. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

Terzi’nin son sözünün ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Terzi’ye "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 18 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, Terzi’nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Son Güncelleme: 12.02.2018 15:31
Anahtar Kelimeler:
Nazire TerziSemih Terzi 15 TemmuzSemih Terzi
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