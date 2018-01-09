Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bahçeli’ye övgü ve teşekkür

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM’de gerçekleştirilen grup toplantısında konuştu. Suriye ve Irak’ta yaşanan istikrarsızların bölgeye toplumlar zemininde güçlü bir kucaklama yaşattığını belirten Erdoğan, maddi ve manevi tüm hatırlara sahip çıkarak kardeşlik hukukun canlandırıldığını ifade etti. Bu anlayışla ayak basmadık yer bırakmadıklarını anlatan Erdoğan, Afrika’nın bu fotoğrafta ayrı bir yeri olduğunu, şu anda Türkiye’nin Afrika’daki büyükelçilik sayısının 41 olduğunu dile getirdi. Yurt dışı temaslarına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz Afrika’ya doğru bir adım attığımızda onlar bize adeta koşarak geliyor. Caddelerle, sağ, sol her taraf ellerinde Türk bayraklarıyla birlikte bizleri karşılayan kardeşlerimizle dolu. Heyecan çok çok farklıydı. Çünkü, kalpler bir olunca bakıyorsunuz her şey değişiyor. Muhabbet sofralarımızı inşallah zenginleştireceğiz. Fransa’ya gittiğimizde de oradaki vatandaşlarımızın ve Türkiye’ye yatırımları olan güçlü kuruluşların temsilcileri ile de bir araya geldik ve onlarla yaptığımız samimi görüşmelerle de Türkiye-Fransa arasındaki ilişkilerin olumlu neticelerinin adımlarını attık. Türkiye’nin imkanlarını, enerjisini, zamanını teksif etmesi gereken yerler buralar. Şimdi önümüzde Latin Amerika ülkeleri var, İnşallah oralara gideceğiz. Yani, biz kapalı politikayla dünyada yer edinmeyeceğiz. Tam tersine dünyaya yayılacağız" ifadelerini kullandı.

"BU ÖYLE SIRADAN ATILMIŞ BİR ADIM DEĞİLDİR"

"Türkiye’yi terör, ekonomik kumpaslarla dize getirmek isteyenlerin asıl amacı bizi bu vizyondan uzaklaştırmaktır" diyen Erdoğan, "Biz, üzerimize salınan terör örgütlerini teperiz, hem ekonomimize sahip çıkarız hem de asıl hedeflerimizi muhafaza ederiz. 15 Temmuz darbe girişimini ülkemizde başaramayanlar şimdi farklı darbe girişimlerinin arayışı içerisindeler. Şu anda Amerika’daki malum dava bir siyasi içerikli darbe girişiminin adresidir ve bu öyle sıradan atılmış bir adım değildir. Türkiye’yi güya kendilerine göre ekonomik noktada sıkıştırmak, FETÖ terör örgütüyle, CIA’yla, FBI’yla sıkıştırmak suretiyle Türkiye’ye kendilerine göre bir sıkıştırma operasyonu. Fakat bu da tutmayacak, bunu da başaramayacaklar. Şunu herkesin iyi bilmesi lazım, Türkiye bir kabile devleti değildir, bu böyle biline. Biz, istiklal mücadelemizi küllerimizden yoğrularak ayağa kalktık. Şu anda Türkiye’nin son 15 yılda geldiği yer birilerini rahatsız ediyor, bir kıskançlıktır gidiyor, ama çatlasınız da patlasanız da biz bu yolda kararlılıkla gideceğiz" şeklinde konuştu. Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Zaten bizim stratejik ortak olarak bildiğimiz dostlar, bizim sınırlarımızda kalkıp da terör örgütlerine her türlü ağır, hafif silah desteğini veriyorlarsa biz kendileriyle neyi konuşacağız? 4 bin tır dolusu zırhlı taşıyıcılar, kime geliyor bunlar, terör örgütüne. Defalarca uyarmamıza rağmen en ufak bir geri adım yok. Ondan sonra kalkıp bakıyorsunuz bize nasihat veriyorlar, o nasihatı kendinize saklayın. Bu konuda samimiyet, dürüstlük ararız. Bu samimiyet, bu dürüstlük yok biz göbeğimizi kendimiz kestik ve kesmeye de devam edeceğiz. Bugüne kadar sadece sınırların içine mahkum olup kalsaydık ne 863 milyar dolar milli gelire ulaşabilirdik, ne de 2023 hedeflerimiz olurdu. Bu günlere aklımızla, bileğimizde mücadele ederek geldik."

Bugün Sarıkamış Harekatının sona erişinin yıl dönümü olduğunu belirten Erdoğan, "Herkes bir yenilgi sanır. Halbuki Sarıkamış bir zaferdir. Kahraman askerlerimiz tüm zorluklara, eksikliklere rağmen Rus kuvvetlerini pek çok yerde geri püskürtmüştür. Olumsuz kış şartlarına rağmen ordumuz düşmana değil, tabiata yenik düşmüştür. Sarıkamış üstünde kar, kar altında Mehmedim yatar. Bizim askerlerimiz, bizim milletimiz vatanının her karış toprağına yarini sarar gibi sarılmış, sahip çıkmıştır. Gerek merhum dedemin de aralarında bulunduğu Sarıkamış şehitlerine Allah’tan rahmet diliyorum. Ülkemiz asırlar boyunca Sarıkamış’ta olduğu gibi binlerce kahramanın verdiği mücadele ile kurulmuş, korunmuş, yükseltilmiş ve bu günlere ulaşmıştır" dedi.

"VARIZ DA VARIZ, HER YERDE VARIZ"

Erdoğan, "Emin olun ki biz hep burada olacağız, hem de daha güçlü şekilde burada olacağız. 2018 yılı çok iyi değerlendirmemiz gereken bir yıl. Münir Nurettin Özkul beyefendiye, ünlü sanatçımıza tekrar Allah’tan rahmet diliyorum. Ölüm, hepimiz için mukaddes. Nereden, ne zaman, nasıl geleceği belli değil. Hepimize ne yakın ne uzak. Türkiye’nin son yıllarında yaşadığı hadiselerin amacı, artık hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde ortaya çıkmıştır. Adeta yeni bir istiklal savaşı veriyoruz. Terör örgütlerinden ekonomiye kadar her araç bu savaşta kullanılmaktadır. Bizim durumumuz farklı, artık kendi imkanlarımız, kendi silahlarımızla, Artık Kandil’de, Gabar’da, Tendürek’te varız. Varız da varız, her yerde varız" diye konuştu.

Kongrelerle birlikte, 2019’a, Mart ve Kasım aylarına çok farklı şekilde girileceğine işaret eden Erdoğan, "Bu yıl Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hazırlıklarını büyük ölçüde tamamlamak mecburiyetindeyiz. Mevzuat uyum çalışmaları çok çok önemli. Bunları da özellikle MHP ile el ele vererek, dayanışma içerisinde temenni ederim ki ana muhalefet de buna katılır ve böylece bu süreci hızlandırmamız gerekiyor. Asıl olan yeni yönetim mimarimizin omurgasının nasıl oluşturulacağıdır. Tabii bu konuda çeşitli kanallardan yürütülen hazırlıkları süratle bir araya getirerek önümüzdeki asrı kucaklayacak bir yönetim modeli oluşturmakta kararlıyız. Tabii 2019 yılında önümüzdeki ilk imtihan mahalli seçimlerdir. Mart 2019, buna hazır mısınız? Hazırsınız değil mi? Kasım 2019, hazır mısınız? Kapı kapı dolaşmaya var mısınız? Durmak yok" ifadelerini kullandı.

"SAYIN BAHÇELİ’NİN YERLİ VE MİLLİ DURUŞUNU ÖZELLİKLE VURGULAMAM LAZIM"

"Bu seçimler arifesinde özellikle Sayın Bahçeli’nin yerli ve milli duruşunu özellikle vurgulamam lazım" diyen Erdoğan, "Ve bu yerli, milli duruşla birlikte inanıyorum ki ülkemizde bizi bölmek, bizi ayrıştırmak isteyenler bu hedeflerine ulaşamayacaklar. Çünkü, bizler 7 Ağustos ruhunu yaşamakta kararlıyız, yaşamaya devam ediyoruz, devam deceğiz. Birileri diyor ki ‘acaba şu ne der, bu ne der’? Kusura bakmasınlar, şu ne der bu ne der değil. Biz, ne deriz. Bizler Sayın Bahçeli ile bir araya geliriz, ülkemizin sorunlarında dertleşiriz, konuşuruz, uyum yasaları vesairesini, onların çalışmasını da yapar geleceğe beraber yürürüz. Çünkü birlikte yapmamız gereken çok şeyler var. Ben Sayın Bahçeli’nin yaptığı açıklamayı çok önemli görüyorum. Kendisine şimdiden beyan ettiği, şahsımıza destek kararı için şahsım, partim, milletim adına şükranlarımı sunuyorum. 2019 seçimlerinin yerli ve milli olanlarla, ipi başka mahfillerin elinde bulunanlar arasında geçeceği açıktır. Yabancı ülkeler başta olmak üzere FETÖ’den PKK’ya kadar tüm aktörler bu çerçevede pozisyon almaktadır. Bizim yerimiz her zamanki gibi milletimizin yanıdır, sizlerden 2018 yılını çok iyi değerlendirmenizi bekliyorum" açıklamasında bulundu.