Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vida transferi önemli bir ithalattır"

Çalışma ziyareti için Türkiye’ye gelen Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic ile ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmeler esnasında ele alınan konulara ilişkin bilgi verdi. “Hırvatistan’ın önümüzdeki süreçte Kudüs konusundaki tutumunu inanıyorum ki yapıcı bir anlayışla gözden geçirecektir” açıklamasında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek’in ekonomik ve sosyal kalkınması bağlamında geleceğe yönelik projeler geliştirmek için oluşturulan Türkiye-Bosna Hersek-Hırvatistan üçlü danışma mekanizmasının ilk zirve toplantısını önümüzdeki ay yapacağını açıkladı.

“AVRUPA’NIN BÜTÜNLEŞMESİYLE BÖLGESEL UYUM VE İŞBİRLİĞİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ YÖNÜNDE ORTAK HEDEFLERİ PAYLAŞIYORUZ”

Konuk Cumhurbaşkanı Kitaroviç ile ele aldıkları konuları açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Balkanlarda barış, istikrar ve refahın yaygınlaştırılmasında Hırvatistan ile olan işbirliğimize önem veriyoruz. İki ülkenin başta Balkanlar olmak üzere bölgesel ve uluslararası platformlarda daha yakın işbirliği içinde olmalarının bölgesel barışa ve istikrara hizmet edeceğini düşünüyorum. Avrupa’nın bütünleşmesiyle bölgesel uyum ve işbirliğinin güçlendirilmesi yönünde ortak hedefleri paylaşıyoruz. Gerek ticaret hacmimizin gerekse karşılıklı yatırımların artırılmasını arzu ediyoruz. Ekonomik ve ticari işbirliğimizin ülkelerimizin gerçek olanaklarını yansıtacak düzeye yükseltilmesi için ortak iradeye sahibiz. Önümüzdeki dönemde daha çok Türk firmasının Hırvatistan’a yatırım yapmasını umut ediyoruz ve bu konuda firmalarımıza gerekli desteği de sunacağız. Enerji başlığı da gündemimizde yer alıyor. İkili işbirliği imkanlarını ve yenilenebilir enerji kaynaklarını ve bu alanda faaliyet gösteren şirketlerimizin işbirliği alanlarını araştırmaları konusunu değerlendiriyoruz. Görüşmelerimizde ülkelerimizi yakından ilgilendiren bölgesel ve uluslararası konuları ele aldık. Her şeyden önce siyasi işbirliğimiz önem arz ediyor, askeri işbirliğimiz önem arz ediyor, kültürel, ekonomik ticari işbirliklerimiz önem arz ediyor. Türkiye ile Hırvatistan’ın uluslararası alandaki işbirliğinin daha da pekiştirilmesi konusunda mutabık kaldık” diye konuştu.

“KUDÜS KONUSUNDAKİ TUTUMUNU İNANIYORUM Kİ YAPICI BİR ANLAYIŞLA GÖZDEN GEÇİRECEKTİR”

Hırvatistan’ın Kudüs konusundaki tutumunu gözden geçireceğine inandığını belirten Erdoğan, “21 Aralık’ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda Kudüs’e ilişkin sunulan karar tasarının oylamasında özellikle geleceğe yönelik bundan sonra neler yapabiliriz, bunları da aramızda değerlendirme fırsatımız oldu. Hırvatistan’ın önümüzdeki süreçte Kudüs konusundaki tutumunu inanıyorum ki yapıcı bir anlayışla gözden geçirecektir. İçinde bulunduğumuz hassas dönemde tüm ülkelerin İsrail-Filistin sorununun çözümünü zorlaştıracak adımlar atmaktan kaçınması gerektiğini düşünüyorum. Bu kapsamda özellikle Bosna Hersek’in ekonomik ve sosyal kalkınması bağlamında geleceğe yönelik projeler geliştirmek için oluşturulan Türkiye-Bosna Hersek-Hırvatistan üçlü danışma mekanizmasının ilk zirve toplantısını önümüzdeki ay öncelikle Dışişleri Bakanlarımız bir araya gelmek suretiyle, ardından liderler olarak bir araya gelmek suretiyle ele alıp değerlendireceğiz. Bu diyaloğu da çok çok önemli buluyoruz zira bölge barışı için buna çok büyük önem atfediyoruz” şeklinde konuştu.

Terörle mücadele konusunu da ele aldıklarını kaydeden Erdoğan, “Bu konuyla ilgili kendileri de FETÖ terör örgütünün Balkan coğrafyasından kökünün kazınması için çalışmalarımızı dostlarımızın da desteğiyle sürdüreceğiz ve bu konudaki hassasiyetleri sebebiyle de kendilerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Suriye ve Irak’ta yaşanan gelişmeleri de ele aldıklarının altını çizen Erdoğan, "Bölgedeki yabancı terörist savaşçılar ve bölgedeki ideolojik radikalleşme tehditlerine karşı mücadelede Hırvatistan’la işbirliğine hazır olduğumuzu kendilerine vurguladım" açıklamasında bulundu.

“ŞU ANDA BİR TESPİT YAPMAK DOĞRU OLMAZ”

Hırvat gazetecinin “Bosna Hersek’teki durumu ele alırken acaba Bosna’daki Hırvatların karşı karşıya kaldığı sorunları ele aldınız mı?” sorusuna cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bosna Hersek’teki mevcut durum Dayton Anlaşması ile çerçevesi çizilmiş olan bir durumdur. Şuandaki yapı ise tamamen Bosna Hersek’in iç sorunudur. Bizim üçlü mekanizma dediğimiz, Dışişleri Bakanlarımızın ve ardından bizim bir araya gelişimizle orada böyle bir çalışma yapılıp ne gibi adımlar atılır, bunu görüşüp buna yardımcı olmanın gayreti içinde olacağız. Şuanda bir tespit yapmak doğru olmaz” dedi.

“TÜRKİYE’NİN AB YOLUNDA TUTULMASI AB AÇISINDAN HAYATİ ÖNEME SAHİPTİR”

“AB’nin Türkiye’yi kapıda bekletmesi ne kadar adil?” sorusuna cevap veren Hırvat Cumhurbaşkanı Kitarovic, “Müzakere sürecinin ne kadar zorlu olduğunu ne kadar adil davranılmadığını size hissettirdiğini biliyorum. Bazen bu müzakere sürecinin bir parçası olmayan taleplerle karşı karşıya kaldınız. Çok zor belli koşulları yerine getirmeniz gerekiyordur. Bir dereceye kadar AB genişleme süreci hala bir öğrenme süreci, her bir genişleme ile daha da karmaşık komplike hale geliyor. Sadece müktesebatın kendisi işlemekle kalmadı, bunun yanı sıra deneyim sayesinde nelerin işe yarayıp yaramadığı görüldü, birçok insan bazı engellerin nasıl kaldırılabileceğini tartışmaya başladı. AB ne kadar fazla genişlerse o kadar fazla ülke ile müzakere yapmanız gerekiyor. AB ve Türkiye arasındaki ilişkinin geleceğinin bağlamının tanımlanması açısından sizin karar vereceğiniz bir durum ama şunu söylemek isterim, Türkiye’nin AB yolunda tutulması AB açısından hayati öneme sahiptir, AB’nin faydasınadır” diye konuştu.

“BEŞİKTAŞ VİDA’YI TRANSFER ETTİ. BU ÖNEMLİ BİR İTHALATTIR”

Konuk Cumhurbaşkanının ardından tekrar konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Aslında biz 2017 yılının sonunda Hırvatistan’dan çok ciddi bir ithalat yaptık. Beşiktaş, Hırvatistan Milli Takımı’nın çok önemli bir oyuncusu olan Vida’yı transfer etti. Bu önemli bir ithalattır, Hırvatistan için de önemli bir ihracattır. Hayırlı olsun” şeklinde konuştu.