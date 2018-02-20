Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Batı'ya mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısında açıklamalarda bulundu. Avrupa’daki ve dünyanın diğer ülkelerinde bulunan Türk vatandaşların müsterih olmasını, arkalarında tüm gücüyle Türkiye Cumhuriyeti devletinin olduğunu söyleyen Erdoğan, “Suçlu dahi olsa kendi vatandaşları için dünyayı ayağa kaldıran hiç kimsenin de Türkiye’nin bu hassasiyetinden rahatsız olmasını kabul edemeyiz. Dün, faşizm ve komünizm gibi ideolojilerle sınanan dünya bugün terörizm imtihanındadır. Dünya bu imtihanı başarışla veremiyor. Demokrasinin safında olduğunu iddia eden ülkelerin son çeyrek asırdır terör yöntemlerini kullanan örgütler ve gruplar karşısında sergiledikleri ikircikli politika artık gizlenemez hale gelmiştir. Eğer bir ülkede, üstelik de resmen terör örgütü olarak tanınan bir yapının mensupları sırf kendileri gibi düşünmüyor, davranmıyor diye masum insanlara şiddet uygulayabiliyorsa orada sözün bittiği yere gelinmiştir. Pek çok Avrupa ülkesinde bölücü terör örgütü mensubu yandaşlarının yaptıkları budur. Meşru bir ülkenin askerleri, diplomatları, sivil görünümlü görevlileri terör örgütlerinin kamplarında görüntü vermekte, onları destekleyen açıklamalar yapmakta mazur görmüyorsa vay dünyanın haline” ifadelerini kullandı.

BATI’YA MESAJ

“Terör örgütünün adını eğip bükerek, açıkça itiraf ettikleri gibi onlar üzerinde imaj çalışması yaparak gerçekleri gizlediklerini sananlar kendilerini kandırıyorlar” diyerek sözlerini sürdüren Erdoğan, “Ne terör örgütü asıl kimliğini inkar ediyor ne de en başta Türkiye olmak üzere diğer ülkeler bu gerçeği her seferinde ortaya sermekten geri duruyor. Artık adeta bir orta oyununa, tiyatro müsameresine dönen bu rezilliği bitirmek yerine, daha ileriye taşıyanlar kimseye değil sadece kendi itibarlarına darbe vurduklarını bilmelidirler. Bu gidişle dünya üzerinde böylesine ikiyüzlü, yalancı, düzembaz bir ülkeye güvenip de yol yürüyecek, ortak politika izleyecek devlet kalır mı bilemiyoruz. Daha bize söylediklerinin yankısı dinmeden arkalarını dönüp bambaşka sözler edenlere bizim vereceğimiz değer de bu kadar olur. Türkiye olarak sınırlarımız boyunca ve sınırlarımız içinde başımıza musallat edilen terör örgütlerinin hepsinin hakkından başarıyla geliriz. Palazlandırılan, cesaretlendirilen bu terör örgütleri faaliyetlerini başka yerlere doğru genişlettiğinde işin rengi çok değişecektir. Kendilerine suni bir güvenlik ve refah dünyası kuranlar terör örgütlerinin saldırılarına muhatap olduklarında aslında bir sırça sarayda oturduklarını anlayacaklardır. Geçtiğimiz yıllarda DEAŞ’ın, Irak ve Suriye’deki yapılarıyla irtibatlı gördüğümüz 60 binin üzerinde yabancıya ülkemize giriş yasağı koyduk, 6 binin üzerinde yabancıyı da sınır dışı ettik. Çoğunluğu özellikle bu suni güvenlik ve refah dünyası içinde yaşayan ülkelerde olmak üzere bu kadar potansiyel DEAŞ’lı yaşıyor, faaliyet gösteriyor demektir. Buna bir de PKK’sından ırkçı terör örgütlerine diğer tehlikeli yapılar ekleyin. İşte o zaman karşımıza adeta patlamaya hazır bir bombanın çıktığını görürüz. Kim bu tehlikenin en erken farkına varırsa o en az zararla bu işin içinden çıkan olacaktır. Bu tehlikenin farkına varan ülkenin ilk yapacağı iş gelip Türkiye ile iş birliği yollarını aramak olacaktır. Biz ikaz görevimizi şimdiden yerine getiriyor, müttefiklerimizi, dostlarımızı bu büyük tehdit konusunda uyarıyoruz. Bugün terörizme yüz vermeyin ki yarın kendinize korku içinde saklanacak yer aramayın” açıklamasını yaptı.

“BİRER BİRER TOPRAĞA GÖMÜLÜYOR”

Türkiye’nin terörle mücadelesinin artarak süreceğini ve mutlaka zaferle neticeleneceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu mücadelede şimdiye kadar çok şehit verdik. Gerek Mehmetçiklerimiz, gerek ÖSO olarak. Fırat Kalkanı Harekatında 72 şehit, Zeytin Dalı Harekatında 32 şehidimiz var ama 60’a yakında ÖSO’dan şehidimiz var. Şehitlerimizin ve gazilerimizin her biri birer şerefle kalbimizdeki yerlerine koruyorlar. Şehitlerimiz bir hilal uğruna cennete uğurlandı. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet diyerek çıktığımız bu yolda hilalimiz için batmayı göze almış daha nice güneşlerimiz var. Milletimizdeki bu azim, kararlılık, cesaret olduğu müddetçe Allah’ın yardımıyla bu ülkenin bileğini bükecek bir terör örgütü tanımıyoruz. Buna niyetlenen herkes birer birer toprağa gömülüyor. Karıncayı bile incitmek bize yakışmaz ama söz konusu istikbalimiz, istiklalimiz olduğunda kimseyi gözümüz görmez.”

YENİ İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ

Erdoğan, yeni bir istihdam seferberliğinin başlatıldığını sözlerine ekleyerek, “Bütün bu güvenlik ve diplomasi meseleleriyle uğraşırken ülkemizin ve milletimizin sıkıntılarını, beklentilerini ihmal etmiyoruz. Bu dönemdeki en önemli başarılarımızdan biri istihdamdaki kırılmanın önüne süratle geçerek ibreyi yukarıya doğru çevirmemiz olmuştur. Türkiye tarihinde ilk defa 28,6 milyon kişilik istihdam seviyesine ulaşmıştır. 2007-2017 arasında iş gücümüze 9,5 milyon kişi ilave olurken, istihdamda 8,3 milyon artış sağladık. Başlattığımız istihdam seferberliği ile yaklaşık bir yıllık dönemde 1,5 milyon kişiyi ilaveten istihdam içerisine almış bulunuyoruz. Şimdi hedefimiz yeni bir seferberlikle bu sayıyı katlayarak arttırmak ve işsizlik oranını tek haneli rakama indirmektir. İlk kampanyada artı 1 demiştik, şimdi artı 2 diyerek çok daha iddialı bir kampanya başlattık. İstihdamın desteklenmesine yönelik teşviklerin süresi de buna uygun şekilde uzatılmış ve yeni programlarla genişletilmiştir” dedi.