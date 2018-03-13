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Çiftlik Bank mağdurları isyanda, Çiftlik Bank son durum ne?

Yüksek kar vaadiyle çiftçilerden hayvan alan ancak bugüne kadar ödeme yapmadığı iddia edilen Çiftlik Bank’ın alacaklıları, Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Sungurpaşa mahallesindeki tesisleri bastı.

13 Mart 2018 Salı 08:47
Çiftlik Bank mağdurları isyanda, Çiftlik Bank son durum ne?

Türkiye genelinde 500 bine yakın kişinin üye olduğu, yüksek kar ortaklığı vaadiyle çiftçilerden hayvan alan Çiftlik Bank, bir süredir üyelere ödeme yapmıyordu. Aylardır gündemde olan ve hakkında bir dizi suç duyurusu bulunan Çiftlik Bank’a yatırım amaçlı hayvan satan İnegöllü 200’e yakın çiftçi, Çiftlik Bank’ın Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Sunpurpaşa Mahallesi’ndeki tesislerini kamyonlarla basarak hayvanlarını geri almak istedi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri çiftçilere müdahale etti. Zaman zaman arbede yaşanırken, jandarma görevlileri öfkeli vatandaşları sakinleştirmeye çalıştı.

500 MİLYON LİRADAN FAZLA PARA TOPLADILAR

SPK’nın hazırladığı rapora göre, Çiftlik Bank 2016-2017 yılları arasında 77 bin 843 kişiden toplam 511.7 milyon TL topladı. 62 bin 877 kişiye 398.3 milyon TL ödeme yapan şirket, kalan 113.4 milyon lirayı Kuzey Kıbrıs’a aktardı. Papara dışında G-pay ve Epin gibi ödeme sistemlerinden de Kıbrıs’a yaklaşık 120 milyon TL gönderildiği tespit edildi.

JANDARMANIN UYARISIYLA EYLEM SONA ERDİ

Askeri görevliler, Bursa Valisi İzzettin Küçük’ün konu ile ilgili açıklama yapacağını ve firma hakkında yasal süreç başlatılacağını, mağdurlarında firma hakkında dava açabileceklerini belirtmesi üzerine kalabalık dağıldı. Kamyonlara yüklenen bazı hayvanlar da geri indirilip, tesise koyuldu.

“AKRABAM TARAFINDAN KANDIRILDIM“

Çiftlik Bank Şirket Sahibi Mehmet Aydın’ın akrabası olduğunu söyleyen mağdurlardan Muhammed Aydın, “Parayla gittik hayvan aldık. Şuan bizim burada hayvanlarımız var ama alamıyoruz. Suç duyurusunda bulunacağız. 50 bin lira para verdim. TIR’ını satıp hayvan alan var. Kendimizi yakalım mı valiliğin önünde? Bu hayvanlar bizim. Ama şimdi bir tane saman balyası bile vermiyorlar. Herhangi bir ödeme yapmadılar. Dediler ki; kişi başı 3’er tane hayvan dağıtıyorlar dediler. Antalya, Ankara, İzmir’den gelen var buraya kadar. Ben çiftlik bankın sahibinin akrabasıyım. Ben de yatırım yaptım ama bizde gittik. Akrabam tarafından kandırıldım” diye konuştu.

Mağdurlardan Emrah Arslan, “Cinayete kadar gidecek. Çıksın gelsin ne şekilde ödeme yapacaklarla yapsınlar, yoksa ne suyu kalacak, ne sülalesi. Bütün akrabaları da buradalar mağdurlar. Akrabalarına bile bunu yaptı. 50 bin lira yatırımım var. Paralar güme gitti” Dedi.

Son Güncelleme: 13.03.2018 09:14
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