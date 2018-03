Çiftlik Bank mağdurları çiftliği bastı

Türkiye genelinde 500 bine yakın kişinin üye olduğu, yüksek kar ortaklığı vaadiyle çiftçilerden hayvan alan Çiftlik Bank, bir süredir üyelere ödeme yapmıyordu. Aylardır gündemde olan ve hakkında bir dizi suç duyurusu bulunan Çiftlik Bank’a yatırım amaçlı hayvan satan İnegöllü 200’e yakın çiftçi, Çiftlik Bank’ın Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Sunpurpaşa Mahallesi’ndeki tesislerini kamyonlarla basarak hayvanlarını geri almak istedi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri çiftçilere müdahale etti. Zaman zaman arbede yaşanırken, jandarma ve İnegöl İlçe Tarım Müdürlüğü görevlileri öfkeli vatandaşları sakinleştirmeye çalıştı.

Çiftlik Bank Genel Müdürü Niyazi Karakoç’un ise şirket içi gerçekleştirilen toplantıda Mehmet Aydın’a ulaşamadığını ve kandırıldığını söyleyerek, herkesin başının çaresine bakması gerektiğini belirttiği öne sürüldü.

“6502 SAYILI KANUN’UN 80’İNCİ MADDESİNE AYKIRI BİR BİÇİMDE PİRAMİT SATIŞ SİSTEMİNİN KURULDUĞU TESPİT EDİLMİŞTİR”

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından geçtiğimiz cuma günü yapılan açıklamada, "Kamuoyunda ’Çiftlik Bank’ olarak bilinen sistemin uygulama ve faaliyetlerinin sistem içerisinde yer alan kişi ve şirketler ile ilgili kamu kurumlarından temin edilen bilgi ve belgeler kapsamında Bakanlığımızca 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde incelenmesi neticesinde ’Çiftlik Bank’ isimli kurgu yatırım modelinin ’Fame Game Software Ltd. (KKTC uyruklu)’ ’Fame Game Hayvancılık Sanayi ve Ticaret AŞ’, ’Çiftlik Bilgi İşlem Bilişim Tarım Hayvancılık Ticaret Ltd. Şti.’, ’Çanakkale Dora Gıda İçecek İnşaat Petrol Tarım ve Hayvancılık Turizm Ticaret Ltd. Şti.’ unvanlı şirketler ile 1664 TC kimlik nolu Mehmet Aydın isimli şahıs tarafından yönetildiği, sistem kurgusu kapsamında katılımcılardan toplanan paralar ile hayvancılık sektörüne yatırım yapıldığı, yapılan yatırımlar sonucunda elde edilen ürünlerin kendi tesislerinde işlendiği, kendi pazarlama ve dağıtım ağı içerisinde nihai tüketicilere ulaştırıldığı, bu sayede üretim tüketim zinciri içerisinde üretici, toptancı, bayi, perakendeci karının tamamının kendi sistem kurgusu içerisinde olması nedeniyle katılımcılara bu denli yüksek kazanç imkânı sundukları şeklindeki beyan ve açıklamalarının gerçeği yansıtmadığı, sistemin işleyişinde referans geliri sistemi ile daha sonra uygulamaya konulan bayi/şarküteri yapılanmasındaki üyelik, kazanç, komisyon oranları gibi unsurlar dikkate alındığında 6502 sayılı Kanun’un 80’inci maddesine aykırı bir biçimde piramit satış sisteminin kurulduğu tespit edilmiştir. Tespit edilen hususlar doğrultusunda konu Türk Ceza Kanunu çerçevesinde değerlendirilmek üzere ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirilmiştir. Diğer taraftan, Bakanlığımızın 6502 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında yaşanan ihtilaflara ilişkin bilirkişi, hakem ya da mahkeme gibi davranarak bir çözüm getirme yetkisi bulunmadığından uyuşmazlıkların çözümünde genel hükümler çerçevesinde yargı makamlarına başvurması gerektiği değerlendirilmektedir" denildi.

500 MİLYON LİRADAN FAZLA PARA TOPLADILAR

SPK’nın hazırladığı rapora göre Çiftlik Bank, 2016-2017 yılları arasında 77 bin 843 kişiden toplam 511.7 milyon TL topladı. 62 bin 877 kişiye 398.3 milyon TL ödeme yapan şirket, kalan 113.4 milyon lirayı Kuzey Kıbrıs’a aktardı. Papara dışında G-pay ve Epin gibi ödeme sistemlerinden de Kıbrıs’a yaklaşık 120 milyon TL gönderildiği tespit edildi.