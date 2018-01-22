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CHP’li vekillere "FETÖ duruşmalarını da izleyin" çağrısı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı Kan, Adana’da izlediği FETÖ duruşması sonrası, “Ana muhalefetteki milletvekillerinin, başka davaları takip ettikleri gibi darbe girişiminin sonucunun görüleceği bu davalara da katılımlarını bekliyoruz” dedi.

22 Ocak 2018 Pazartesi 12:35
CHP’li vekillere "FETÖ duruşmalarını da izleyin" çağrısı

Şırnak’ta FETÖ’nün darbe girişimiyle ilgili aralarında meslekten ihraç edilen dönemin 23’üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Abdullah Baysar ve Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Osman Gürcan’ın da yer aldığı 23’ü tutuklu 428 sanığın yargılanmasına Adana Bölge Adliye Mahkemesinde devam edildi.

“15 TEMMUZ, HAYAT HAKLARINA YAPILMIŞ DARBE GİRİŞİMİYDİ”

Duruşmayı izlemek ve bir dizi programa katılmak üzere kente gelen İnsan Haklarından Sorumlu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı Kan, duruşma arasında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Türkiye’deki bütün FETÖ duruşmalarını takip etmeye çalıştıklarını belirten Kan, “Bu mahkemede 22’si tutuklu 428 sanık yargılanıyor ve savunmalar alınmaya devam ediliyor. 15 Temmuz hain darbe girişimi en temel hakkımız olan yaşama hakkımıza yönelik yapılmış bir darbe girişimiydi. Sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına değil bu ülkeye, bu topraklara ümit bağlamış dünya mazlumlarının hayat haklarına karşı yapılmış bir darbe girişimiydi” diye konuştu.

“DURUŞMALARA KATILIN”

CHP’li milletvekillerinin de bu tarz davaları gelip takip etmeleri gerektiğini söyleyen Ravza Kavakcı Kan, “Ana muhalefetteki milletvekillerinin de başka davaları takip ettikleri gibi milletimize karşı yapılmış en büyük, en hain darbe girişiminin sonucunun görüleceği bu davalara da katılımlarını bekliyoruz” ifadelerini kullandı. Kan, diğer programlara katılmak üzere daha sonra adliyeden ayrıldı. Kan’a milletvekilleri, belediye başkanları, AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni ve partililer eşlik etti.

Son Güncelleme: 22.01.2018 13:57
Anahtar Kelimeler:
FetöChpRavza Kavakçı Kan
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