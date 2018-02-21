CHP’den çocuk istismarına ilişkin düzenlemeye destek

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleşirken, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Tezcan, MYK’nın gündemini düzenlediği basın toplantısıyla paylaştı. AK Parti ve MHP arasındaki ittifak paketinin Meclise sunulacak olmasıyla ilgili konuşan Tezcan, “İlginç bir tablo var. 16 Nisan 2017’de referanduma giderken AK Parti Genel Başkanı Erdoğan ve referandumu savunanlar, ‘koalisyon dönemi bitecek’ diyorlardı. Şimdi bu yaptığınız ne? Hani bitecekti koalisyonlar dönemi. Milleti aldatmaya doymadınız ama milleti aldatırken yüzünüz kızarmadan dün için en azından çıkıp özür dilemiyorsunuz. Bu bir tek adam rejimi ittifakıdır. Bu bir tek adam koalisyonudur” diye konuştu.

"TUTUKLANMASI YANLIŞTIR, TAHLİYESİ DOĞRUDUR, TAHLİYE ŞEKLİ REZALETTİR"

Deniz Yücel’in tahliyesine ilişkin Tezcan, “Tutuklanması yanlıştır, tahliyesi doğrudur, tahliye şekli rezalettir. Talimatla tutuklanmıştır. Daha yargı, savcılar, iddianame bile düzenlenmeden casus diye suçlanmıştır. Şimdi Merkel’in gücüyle serbest bırakılmıştır. Anayasa Mahkemesinin kararını dinlemeyen bir yargı var” ifadelerini kullandı.

"BÖLGEDE SURİYE REJİMİYLE TEMAS ŞARTTIR"

Tezcan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Afrin konusu sıcaklığını koruyor. Süreç siyasi çözüme odaklanmalıdır. Siyasi çözüm Suriye’nin toprak bütünlüğüdür, egemenliğidir. Bölgede devlet egemenlikleri üzerinden bir siyasetin kurgulanmamasıdır. Bölgede 4 önemli devlet var, Türkiye, İran, Suriye ve Irak. Bunların bir araya gelip bölgede bu sorunları çözecek bir birliktelik oluşturması, ortak hareket etmesi gerekir. Suriye hükümeti ile derhal ve hızla temasa geçilmelidir. Bölgede Suriye rejimiyle temas şarttır.”

ÇOCUK İSTİSMARI KONUSU

Çocuk istismarları konusunda ise Tezcan, “Çocuk istismarına karşı etkili bütün yasal düzenlemelerin gecikmeksizin yerine getirilmesi gerekir. Etkili bütün yasal düzenlemelerin yapılmasına ’evet’ diyoruz. Ancak bu yetmez, mesele sadece cezai düzenlemelerle çözülebilecek bir mesele olmanın çok ötesindedir. İstismarı oluşturan kültürü üretmemek gerekir. İstismar bataklığını kurutmamız gerekir. 10 yılda çocuk istismarı sayısı yüzde 700 artmış. Bu bataklık neden üredi, türedi? Kaçak yurtlar, kaçak eğitim kurumları, sübyan mektepleri bütün bunlar AK Parti döneminde artış gösterdi” dedi.