CHP’de Genel Başkanlığa bir aday daha çıktı. Eski İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal’ın ardından CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce de adaylığını açıkladı. CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Meclis’te düzenlediği basın toplantısıyla, adaylığını açıkladı. İnce, "Benim elimde yeterli imza olduğu için aday adayı değilim adayım. İmza toplamaya da devam edeceğim" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu’na da eleştiriler yönelten İnce, "2019’da CHP’nin cumhurbaşkanı adayı, genel başkanın iki dudağı arasında olmamalıdır. Tıpış tıpış oy vermeliyiz, gönüllü oy kullanmaya gitmeliyiz" dedi ve tüzük değişikliğini şart olduğunu söyledi. İnce, "CHP Genel Başkanı ’Partiyi ben yöneteyim, ülkeyi başkası yönetsin diyemez, bunu demelidir" ifadelerini kullandı.