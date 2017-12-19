CHP İyi Parti’yle ittifak yapacak mı ?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, NTV özel yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Eski Başbakan Mesut Yılmaz’ın oğlunun cenazesinde Erdoğan’a bakışının fotoğraf karesine yansımasına ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu, "Sıradan, Sayın Erdoğan geliyordu geldi ve yerine geçti. Benim açımdan çok fazla bir şey ifade etmiyor. Tabii bir şey ifade etmiyor derken, Sayın Erdoğan’ın cenaze törenine gelmesi önemli bir şey onu da ifade etmek isterim" ifadelerini kullandı.

Erken seçim tartışmalarına değinen Kılıçdaroğlu, "Erken seçim şartları kimin için olgunlaştı, kim karar verecek. Kararı parlamento değil, bir kişi verecek. ’Erken seçime gidiyoruz’ diyecek. Ona göre yasa teklifleri hazırlanacak. Erken seçim kamuoyunun beklediği, koşullar oluştu erken seçim kaçınılmazdır diyenlerin tartıştığı seçim süreci değil. Tek adam rejiminin başlangıcını yaşıyoruz. Bir adam karar verecek, sarayda oturan bir kişi. Biz, erken seçime hazırız" diye konuştu. Kılıçdaroğlu, "Ekonominin daha da kötüye gideceğini düşündükleri an bir erken seçime giderler. Ekonomi kötüye gidiyor, cari açık artıyor, enflasyon artıyor. Fatura garibana, çiftçiye, işçiye, memura çıkıyor. Eğer siz 15 yılda bir grup insana 620 milyar lira faiz ödüyorsanız, sadece yurt dışına 146 milyar dolar faiz ödüyorsanız, o ülkenin beli doğrulamaz" açıklamasında bulundu.

Seçim barajına ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu, "Tamamen veya makul bir düzeyde de olabilir. Sayın Bahçeli’nin bu yöndeki açıklaması demokrasi ve milli iradenin parlamentoya yansıması açısından doğru. Hükümet bunu tercih etmeyecektir" şeklinde konuştu.

SEÇİM İTTİFAKI TARTIŞMALARI

Seçim ittifakı tartışmalarını değerlendiren Kılıçdaroğlu, "Düzenlemeyi görmeden yorum yapmak doğru değil. Önümüzdeki süreç zaten ittifak süreci olacak. Demokrasiden yana olanlar, otoriteden yana olanlar bir ittifak oluşturacaktır. Yani vatandaşlar böyle bir ayrım içinde kalacaklardır. Burada şu nokta önemli, kim açık ve net demokrasiden yana, kim açık ve net otoriter rejimden yana tavır koyacak? Ben hiçbir ülkücünün otoriter yönetimden yana olduğunu düşünmüyorum. Demokrasi milliyetçilerin olmazsa olmazıdır" dedi.

’İyi Parti ya da HDP ile ittifak yapılıp yapılamayacağına’ ilişkin soru üzerine Kılıçdaroğlu, "Bugün için herhangi bir ittifak oluşturmak söz konusu değil. Demokrasiden yana kim tavır alıyorsa biz onlara ’evet’ deriz. Kim demokrasiyi savunuyorsa, yargı bağımsızlığından yanaysa elbette, nasıl reddebiliriz?" ifadesini kullandı.

ATAŞEHİR BELEDİYESİNE YÖNELİK OLARAK YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA

Ataşehir Belediyesine yönelik İçişleri Bakanlığının yürüttüğü soruşturmanın hatırlatılması üzerine Kılıçdaroğlu, "Her belediye başkanı hakkında inceleme de soruşturma da yapılabilir. İçişleri Bakanının saydığı unsurlardan tamamından belediye başkanımız hakkında daha önce soruşturma açılmış ve takipsizlik kararı verilmiş. Her soruşturma yapılan belediye başkanı neden açığa alınır? Battal Bey’e sordum nedir bunlar diye? Dosyadaki mahkeme kararları ve iddiaları tek tek koydu. Mahkeme kararı var, nasıl ikna olmayacağım? Yargı kararı kesinleşmiş, herhangi bir sorun yok. Man Adası’nı tartışmadan uzak tutmak ve İçişleri Bakanı olarak koltuğunuzu sağlamlaştırmak için böyle bir yola başvuruyorsunuz. Ben, bizim belediye başkanlarımızın iyi görev yaptığını düşünüyorum. Belediye başkanlarının üzerinde baskı var. Şu bir gerçek, bizim belediye başkanlarımızı baskılayarak onları iş yapamaz hale getirmek" şeklinde konuştu.

"BATTAL BEY’İN EŞİ ÖN SEÇİMLE GELDİ"

Kılıçdaroğlu, konuşmasında şunları kaydetti: "(Kızının) Bu rezidansta 73 metrekarelik bir dairesi var. Baksınlar değeri kaç lira? Eğer bir kuruş, bir kuruşluk bir torpil varsa, çıkar sağlanmışsa siyaseti bırakırım. Bu iddia üzerine bütün çocuklarımın, dünürlerim dahil hepsinin mal varlığını gelin araştırın. Ben siyaseti ahlak temelli yaparım. Varsa bir yerde ahlaksızlık üzerine giderim. Mal varlığımı araştırın diyorum, araştırmıyorlar. Bir siyasi manevra da Binali Bey, Erdoğan yapsın. Benim kadar niye cesur olmuyorlar? Küçücük bir daire. Bekar bir kız. Girişi çıkışı kontrollü olduğu için oradan alındı. Battal Bey’in eşi ön seçimle geldi. Ben onun milletvekilliğini ilan etmedim ki. Ankara-İstanbul-İzmir’e kadın milletvekillerini ön kontenjan olarak koyduk. Battal Bey’in eşi de ön seçimle geldi. Battal Bey’in belediye başkanlığı adaylığı, hiç ilgisi yok. İspat etsinler."

Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanlığı makamını işgal eden zat doğrudan doğruya yargı ve bürokrasiye talimat vererek kendi özel intikam alması için aracı kılması. Devleti bir şantaj unsuru olarak kullanıyor. Kendisi acz içinde, vatandaşa hesabını veremiyor. Acz içinde. O makamda acziyetini baskı kurarak, baskı inşa ederek gidermeye çalışıyor" dedi.