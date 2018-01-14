CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na soruşturma

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) Cemal Canpolat’ın yerine dün seçilen Canan Kaftancıoğlu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Kaftancıoğlu’nun sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, “Tekbir getirerek, boğa keserek mi demokrasi mücadelesi verilir? İnandığınız Allah’ınız sizin de belanızı versin” gibi iletileri hakkında tespit tutanağı düzenlendiği belirtildi.

Kaftancıoğlu hakkındaki suçlamalar, “PKK ve DHKP/C Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve Kurumlarını Aşağılamak, Cumhurbaşkanına hakaret”.