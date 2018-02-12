Çavuşoğlu: "ABD bize verdiği sözleri tutmamıştır"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye - Afrika II. Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı’nda Afrika Birliği Komisyon Başkan Yardımcısı Thomas Kwesi Quartey ve Ruanda Devlet Bakanı Olivier Nduhungirehe’nin ile birlikte ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında soruları yanıtlayan Çavuşolu ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın gerçekleştireceği Türkiye ziyaretini değerlendirerek, "Bizim ABD’den beklentilerimiz açık ve nettir. Kendileri ile bu beklentilerimizi paylaştık. Artık biz vaat istemiyoruz, somut adımlar istiyoruz. Belli konuları ABD ile konuşabilmemiz için kaybolan güvenin yeniden tesisi gerekiyor. Kaybolan güvenin nedeni ABD’dir. Türkiye hiçbir müttefikine yanlış yapmaz. Ama müttefikimiz ABD’den ciddi hatalar gördük. FETÖ konusunda YPG konusunda ve başka konularda. Biraz önce de söyledim ABD bize verdiği sözleri tutmamıştır. Sözünün tutmayan bir ülke ne kadar güvenilir olur" ifadelerini kullandı.

Tillerson’ın ziyaretinde iki ülke arasındaki güven sorununun gündeme getirileceğini söyleyen Bakan Çavuşoğlu "Ya ilişkileri düzelteceğiz, ya da bu ilişkiler tamamen bozulacak. Bunun başa seçeneği yoktur. Bunları samimi şekilde konuşacağız. Dün ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı MacMaster geldi görüşmelerini yaptılar. Tillerson ziyareti bu anlamda önemlidir. Perşembe akşamı sayın Cumhurbaşkanımız kabulü ile, ertesi gün bizim yapacağımız görüşmelerle bu konuları değerlendireceğiz" diye konuştu.