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CASA uçaklarının alımı ile ilgili şok iddia

2001 yılında yaşanan ve 37 şehidin verildiği kazalardaki CASA CN-235 tipi uçakların, olumsuz raporlara rağmen 28 Şubat sürecinde Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek’in ısrarı sonucu alındığı öne sürüldü.

18 Ocak 2018 Perşembe 11:40
CASA uçaklarının alımı ile ilgili şok iddia

2001 yılında yaşanan ve 37 şehidin verildiği kazalardaki CASA CN-235 tipi uçakların, olumsuz raporlara rağmen 28 Şubat sürecinde Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek’in ısrarı sonucu alındığı öne sürüldü.

Türkiye, dün 3 askerin şehit olduğu kazanın ardından bir kez daha CASA tipi uçakları konuşuyor. 2001 yılında 2 CASA tipi askeri uçak düşmüş, toplam 37 şehit verilmişti. Dün yaşanan kaza ile birlikte şehit sayısı 40’ı çıktı.

“28 ŞUBAT SÜRECİNDE ÖZDEN ÖRNEK’İN ISRARLI TALEBİYLE ALINDI”

Akıllara da bu olaylarda düşen CASA tipi uçakların alımı sırasında ortaya atılan iddialar geldi. Savunma Sanayi İcra Komitesi, 27 Ocak 1998 tarihinde “Deniz Karakol ve Sahil Güvenlik Keşif Uçakları Platform Tedarik Projesi” olarak bilinen Meltem-1 projesi kapsamında 9 uçak alınması için İspanyol CASA firması ile görüşülmesine karar vermiş, sözleşme bedeli olarak da 147 milyon dolar belirlenmişti. Ancak uzmanlarca hazırlanan raporda, tedarik edilmesi planlanan CASA CN-235 uçaklarının deniz karakol uçağı olarak kullanımının uygun olmadığının belirtildiği iddia edilmişti. Buna rağmen, ‘28 Şubat sürecine’ denk gelen bu dönemin Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Koramiral Özden Örnek’in bu uçakların projenin ihtiyaçlarını karşıladığı şeklinde ısrarcı olduğu ve bunun üzerine alımların yapıldığı ileri sürülmüştü. Alınan 9 uçaktan biri test uçuşu sırasında düşmüş, ardından da 37 şehit verdiğimiz kazalar yaşanmıştı.

“BU SATIŞLA İSPANYOL FİRMASI BATMAKTAN KURTULDU”

İddialara göre, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının istediği ekipmanlara sahip uçakların 50-60 ton kapasiteye sahip olması gerekiyordu ancak CASA CN-235’in maksimum kapasitesi 16 tondu. Bir diğer önemli iddia ise, o dönem ekonomik darboğazda olan CASA firmasının bu satışla batmaktan kurtulduğuydu.

Son Güncelleme: 18.01.2018 11:54
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Casa Uçak AlımıDeniz Kuvvetleriözden örnek
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