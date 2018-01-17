CASA CN-235 uçak özellikleri neler?

Türk Hava Kuvvetleri’nin envanterinde 50 adet CASA CN-235 tipi uçağın yer aldığı belirtiliyor. 1992 yılında Türk Hava Kuvvetleri’nin envanterine katılan uçağın üretimine 11 Kasım 1983 tarihinde başlandı.
CASA CN-235 tipi uçak özellikleri neler?
|MÜRETTEBAT:
|2
|KAPASİTE:
|44
|YÜKLEME SINIRI:
|5.950 KG
|UZUNLUK:
|21.40 M
|KANAT AÇIKLIĞI:
|25.81 M
|YÜKSEKLİK
|8.18 M
|KANAT ALANI
|59.10 m²
|AĞIRLIK (BOŞ)
|9.800 KG
|KALKIŞ AĞIRLIĞI
|16.500 KG
|GÜÇ ÜNİTESİ
|2XGE CT7-9C3
Uçağın performansı nasıl?
|HIZ
|454 KM
|MENZİL
|5.055 KM
|SERVİS TABANI
|7.620 M
|TIRMANMA ORANI
|7.8 M/S