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CASA CN-235 uçak özellikleri neler?

CASA’nın CN-235 modeli uçağının özellikleri neler? Performans ve menzil olarak nasıl?

17 Ocak 2018 Çarşamba 16:31
CASA CN-235 uçak özellikleri neler?

Türk Hava Kuvvetleri’nin envanterinde 50 adet CASA CN-235 tipi uçağın yer aldığı belirtiliyor. 1992 yılında Türk Hava Kuvvetleri’nin envanterine katılan uçağın üretimine 11 Kasım 1983 tarihinde başlandı.

CASA CN-235 tipi uçak özellikleri neler?

MÜRETTEBAT: 2
KAPASİTE: 44
YÜKLEME SINIRI: 5.950 KG
UZUNLUK: 21.40 M
KANAT AÇIKLIĞI: 25.81 M
YÜKSEKLİK 8.18 M
KANAT ALANI 59.10 m²
AĞIRLIK (BOŞ) 9.800 KG
KALKIŞ AĞIRLIĞI 16.500 KG
GÜÇ ÜNİTESİ 2XGE CT7-9C3

Uçağın performansı nasıl?

HIZ 454 KM
MENZİL 5.055 KM
SERVİS TABANI 7.620 M
TIRMANMA ORANI 7.8 M/S
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