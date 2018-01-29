Burseya-Darmık arası havadan vuruluyor

Burseya ve Darmık Dağları arasında uzanan ve YPG mevzilerinin bulunduğu noktalar TSK uçakları tarafından art arda vuruluyor. Hava bombardımanı yaklaşık 2 saattir devam ederken, yer yer sıcak çatışmaların da yaşandığı görülüyor. Hava bombardımanı sonrası imha olan mevzilerden yükselen dumanlar ve çatışma sesleri Kilis kırsalından hissediliyor.